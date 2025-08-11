7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон: Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої прийняли рішення, що бригади зможуть самостійно закуповувати пікапи, квадроцикли та іншу техніку. Також планується значно збільшити фінансування для бойових підрозділів. Відповідні рішення має ухвалити уряд. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Провів Ставку. Саме про ті питання, які підняли наші воїни на фронті та які я доручав урядовцям пропрацювати. Є рішення. Перше – абсолютно чітке рішення щодо пікапів, квадроциклів та іншої такої техніки, яку тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам. Це працюватиме так само, як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Забезпечуємо можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку. Це саме те, що говорили в кожній бригаді. На тижні урядовці формалізують рішення в документах, і щоб уже в серпні зʼявилася ця можливість