7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон: Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів

Київ • УНН

 • 490 перегляди

Президент Зеленський провів Ставку, де вирішено дозволити бригадам самостійно закуповувати пікапи та іншу техніку. Також значно збільшать фінансування бойових підрозділів, а процедуру нагородження максимально скоротять.

7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон: Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої прийняли рішення, що бригади зможуть самостійно закуповувати пікапи, квадроцикли та іншу техніку. Також планується значно збільшити фінансування для бойових підрозділів. Відповідні рішення має ухвалити уряд. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Провів Ставку. Саме про ті питання, які підняли наші воїни на фронті та які я доручав урядовцям пропрацювати. Є рішення. Перше – абсолютно чітке рішення щодо пікапів, квадроциклів та іншої такої техніки, яку тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам. Це працюватиме так само, як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Забезпечуємо можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку. Це саме те, що говорили в кожній бригаді. На тижні урядовці формалізують рішення в документах, і щоб уже в серпні зʼявилася ця можливість 

- повідомив Зеленський.

Також він доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів.

Оновлені правила: 7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях, тобто це зростання на десятки мільйонів гривень. Третє – значно спрощуємо та цифровізуємо списання майна. Уряд змінить відповідні документи, тож буде більше можливостей у командирів корпусів, у командирів бригад. Скорочуємо також терміни списання 

- додав Президент.

Окрім того, Зеленський доручив максимально скоротити процедуру нагородження.

На жаль, часто таке буває, що час між поданням на нагороду та її реальним врученням воїну – це кілька місяців, півроку та навіть більше. Доручив максимально скоротити процедури, прибрати зайві погодження та бюрократію, будуть модернізовані документи про нагороду. Треба зробити все сучасним. Міністерство оборони напрацювало пропозиції, як це зробити та що скоротити, і вже найближчим часом будуть реалізовані зміни. Міністр оборони Денис Шмигаль представить усі деталі. Також на Ставці були доповіді щодо деяких інших питань, які обговорювались із комбатами під час моїх поїздок на Харківщину та Сумщину. Памʼятаємо все, що було озвучено. Рішення готуємо 

- резюмував Президент.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський доручив підготувати порядок дій, який дозволить бригадам напряму купувати пікапи за тим же принципом, що й дрони.

Павло Башинський

