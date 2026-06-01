Зеленский наградил участников операции "Паутина" за уничтожение десятков военных самолетов рф

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Зеленский наградил участников тайной операции СБУ "Паутина". Благодаря атаке дальнобойными дронами удалось уничтожить или повредить 41 самолет оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отметил государственными наградами Украины людей, без которых бы не состоялась "Паутина", передает УНН.

Называть их не имеем права – все абсолютно секретно до сих пор и еще долго будет. Это уже историческая операция Службы безопасности Украины, которая тщательно готовилась и именно в этот день год назад вышла на завершающий этап, а именно – поражение российской военной техники. Так далеко, как украинская дальнобойность еще не достигала. Так метко, как никто в россии не ожидал. И так справедливо, как заслуживает стратегическая авиация врага 

- сообщил Зеленский.

Президент добавил, что "Паутина" уничтожила или по крайней мере повредила 41 самолет.

Еще ни разу до этого россия не теряла такую технику, в таком количестве и из-за ударов такими несравненно более дешевыми дронами. Украина в очередной раз доказала, что умеет действовать асимметрично, обороняется активно и действительно креативно и что у россии нет шанса одолеть украинскую смелость. Украина всегда будет на шаг впереди – в технологичности, в храбрости и в умении привлечь внимание мира и заручиться поддержкой миллионов человеческих сердец 

- отметил Зеленский. 

По его словам, сейчас Украина уже буквально ежедневно применяет дальнобойные санкции против россии за эту войну.

Мы не начинали войны, не провоцировали ее, и единственное, чего хотели для Украины и украинцев, – это мир. Но пока россияне выбирают противоположное и пока россия делает все, чтобы затягивать эту войну и расширять ее, украинцы продолжат находить такие ответы, которые точно сработают. Спасибо всем нашим воинам за меткость! Спасибо СБУ за дальнобойное лидерство! Спасибо каждому, кто нам помогает! Слава Украине! 

- резюмировал Глава государства.

Антонина Туманова

