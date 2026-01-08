россия до сих пор не может восстановить свой военный потенциал после спецоперации "Паутина" - источник

После спецоперации "Паутина", проведенной СБУ под руководством генерала Василия Малюка, россияне до сих пор не смогли восстановить нанесенный ущерб стратегической авиации рф. Об этом сообщают наши источники со ссылкой на информацию западных спецслужб, передает УНН.

"Несмотря на все попытки кремля скрыть реальные масштабы полученных убытков, россия до сих пор не может преодолеть последствия этой атаки и восстановить свой потенциал стратегической авиации", - отмечает источник.

Напомним, спецоперацию СБУ, благодаря которой был поражен 41 самолет стратегической авиации врага, лично разрабатывал и координировал Василий Малюк, непосредственную атаку реализовывали операторы дронов "Альфы" СБУ.

