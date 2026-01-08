$42.720.15
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
12:02 • 6044 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo
10:13 • 12075 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 10229 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
07:21 • 44643 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 35799 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 37093 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 44578 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 45768 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 34039 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
россия до сих пор не может восстановить свой военный потенциал после спецоперации "Паутина" - источник

Киев • УНН

 • 174 просмотра

россия до сих пор не смогла восстановить стратегическую авиацию после спецоперации СБУ "Паутина". В результате атаки был поражен 41 самолет.

россия до сих пор не может восстановить свой военный потенциал после спецоперации "Паутина" - источник

После спецоперации "Паутина", проведенной СБУ под руководством генерала Василия Малюка, россияне до сих пор не смогли восстановить нанесенный ущерб стратегической авиации рф. Об этом сообщают наши источники со ссылкой на информацию западных спецслужб, передает УНН.

"Несмотря на все попытки кремля скрыть реальные масштабы полученных убытков, россия до сих пор не может преодолеть последствия этой атаки и восстановить свой потенциал стратегической авиации", - отмечает источник.

Напомним, спецоперацию СБУ, благодаря которой был поражен 41 самолет стратегической авиации врага, лично разрабатывал и координировал Василий Малюк, непосредственную атаку реализовывали операторы дронов "Альфы" СБУ.

Осуществили "Паутину", в третий раз пошатнули Крымский мост и поразили российскую субмарину: Малюк подвел итоги 2025 года31.12.25, 19:17 • 6534 просмотра

Павел Башинский

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Василий Малюк
Служба безопасности Украины