12:09 • 2034 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
12:02 • 5734 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo
10:13 • 11966 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 10124 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
07:21 • 44509 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 35730 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 37044 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 44549 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 45733 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 34014 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
росія досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації "Павутина" - джерело

Київ • УНН

 • 68 перегляди

росія досі не змогла відновити стратегічну авіацію після спецоперації СБУ "Павутина". Внаслідок атаки було уражено 41 літак.

росія досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації "Павутина" - джерело

Після спецоперації "Павутина", яку провела СБУ під керівництвом генерала Василя Малюка, росіяни досі не змогли відновити завдану шкоду стратегічній авіації рф. Про це повідомляють наші джерела з посиланням на інформацію західних спецслужб, передає УНН.

"Попри усі спроби кремля приховати реальні масштаби отриманих збитків, росія досі не може подолати наслідки цієї атаки і відновити свій потенціал стратегічної авіації", - зазначає джерело.

Нагадаємо, спецоперацію СБУ, завдяки якій було вражено 41 літак стратегічної авіації ворога, особисто розробляв і координував Василь Малюк, безпосередню атаку реалізовували оператори дронів "Альфи" СБУ.

Здійснили "Павутину", втретє похитнули Кримський міст та уразили російську субмарину: Малюк підбив підсумки 2025 року31.12.25, 19:17 • 6534 перегляди

Павло Башинський

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Василь Малюк
Служба безпеки України