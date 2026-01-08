росія досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації "Павутина" - джерело
Київ • УНН
росія досі не змогла відновити стратегічну авіацію після спецоперації СБУ "Павутина". Внаслідок атаки було уражено 41 літак.
Після спецоперації "Павутина", яку провела СБУ під керівництвом генерала Василя Малюка, росіяни досі не змогли відновити завдану шкоду стратегічній авіації рф. Про це повідомляють наші джерела з посиланням на інформацію західних спецслужб, передає УНН.
"Попри усі спроби кремля приховати реальні масштаби отриманих збитків, росія досі не може подолати наслідки цієї атаки і відновити свій потенціал стратегічної авіації", - зазначає джерело.
Нагадаємо, спецоперацію СБУ, завдяки якій було вражено 41 літак стратегічної авіації ворога, особисто розробляв і координував Василь Малюк, безпосередню атаку реалізовували оператори дронів "Альфи" СБУ.
