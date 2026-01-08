росія досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації "Павутина" - джерело

Після спецоперації "Павутина", яку провела СБУ під керівництвом генерала Василя Малюка, росіяни досі не змогли відновити завдану шкоду стратегічній авіації рф. Про це повідомляють наші джерела з посиланням на інформацію західних спецслужб, передає УНН.

"Попри усі спроби кремля приховати реальні масштаби отриманих збитків, росія досі не може подолати наслідки цієї атаки і відновити свій потенціал стратегічної авіації", - зазначає джерело.

Нагадаємо, спецоперацію СБУ, завдяки якій було вражено 41 літак стратегічної авіації ворога, особисто розробляв і координував Василь Малюк, безпосередню атаку реалізовували оператори дронів "Альфи" СБУ.

