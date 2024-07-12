Киев • УНН
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил на саммите НАТО, что Запад должен значительно увеличить производство оружия и боеприпасов, чтобы продолжать поддерживать Украину в ее войне против России.
Запад должен работать над наращиванием производство оружия и боеприпасов, чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину в войне против РФ. Об этом на саммите НАТО заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает NOS, пишет УНН.
Детали
В последний день саммита НАТО в Вашингтоне министр обороны Нидерландов Брекельманс заявил, что производство оружия и боеприпасов должно быть значительно наращено, чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину.
По его словам, военный альянс сейчас много делает для Украины, но этого мало.
Если мы хотим, чтобы Украина выиграла войну и если мы хотим, чтобы Украина вернула себе преимущество, нам придется сделать больше
По его словам, 32 союзника продемонстрировали готовность вкладывать больше средств в совместную оборону.
Министр подчеркнул, что европейские запасы оружия истощаются. Брекельманс убежден, что Европе следует увеличить собственное производство боеприпасов.
Нам придется найти очень креативные способы, чтобы продолжать поддерживать Украину
Напомним
Франция, Германия, Италия и Польша подписали соглашение о совместной разработке крылатых ракет наземного базирования дальностью более 500 километров, чтобы заполнить пробел в европейских арсеналах из-за войны России в Украине.