Запад должен работать над наращиванием производство оружия и боеприпасов, чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину в войне против РФ. Об этом на саммите НАТО заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает NOS, пишет УНН.

Детали

В последний день саммита НАТО в Вашингтоне министр обороны Нидерландов Брекельманс заявил, что производство оружия и боеприпасов должно быть значительно наращено, чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину.

По его словам, военный альянс сейчас много делает для Украины, но этого мало.

Если мы хотим, чтобы Украина выиграла войну и если мы хотим, чтобы Украина вернула себе преимущество, нам придется сделать больше - заявил Брекельманс.

По его словам, 32 союзника продемонстрировали готовность вкладывать больше средств в совместную оборону.

Министр подчеркнул, что европейские запасы оружия истощаются. Брекельманс убежден, что Европе следует увеличить собственное производство боеприпасов.

Нам придется найти очень креативные способы, чтобы продолжать поддерживать Украину - объяснил глава Минобороны Нидерландов.

Напомним

Франция, Германия, Италия и Польша подписали соглашение о совместной разработке крылатых ракет наземного базирования дальностью более 500 километров, чтобы заполнить пробел в европейских арсеналах из-за войны России в Украине.