Нидерланды выделили более 4 миллиардов евро на помощь Украине до 2026 года

Кабинет министров Нидерландов выделил дополнительные средства для Украины. В частности, на военную и гуманитарную поддержку Киева в период 2024-2026 годов будет выделено дополнительно 4,4 млрд евро. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление правительства Нидерландов.

Детали

На военную и гуманитарную поддержку Украины в период 2024-2026 годов Кабинет министров выделяет дополнительно 4,4 миллиарда евро - говорится в сообщении.

Также правительство Нидерландов выделит средства для укрепления собственной обороны.

Министерство обороны страны будет получать дополнительные 500 миллионов евро с 2028 года, в частности, на усиление ПВО и закупку большего количества боеприпасов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и заявил, что Амстердам выделил еще миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на программы по восстановлению.