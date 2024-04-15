Нидерланды выделили более 4 миллиардов евро на помощь Украине до 2026 года

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В Полтаве, Украина, прогремел взрыв.
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За пределами Харькова произошел взрыв, что заставило власти призвать жителей оставаться в укрытиях из-за риска вражеских атак и авиаударов.
Шольц предостерег Китай относительно поддержки россии
Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Китай предостерег Китай от поддержки России в ее агрессивной войне против Украины.
Украинский дрон-камикадзе повредил инфраструктурный объект связи в белгородской области
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал и повредил объект инфраструктуры связи в селе графовка красноярузского района белгородской области россии, сообщает губернатор региона.
Зеленский уволил заместителя начальника УГО и сменил зама секретаря СНБО
Зеленский уволил Тараса Гребенникова с должности заместителя начальника Управления государственной охраны и Алексея Соловьева с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, назначив вместо него Андрея Кононенко.
Пополнение оборотных средств и бизнес в зоне военного риска: с начала 2024 года выдано доступных кредитов на 27,3 млрд грн
С начала 2024 года почти 7 000 предпринимателей получили доступные кредиты на сумму 27,3 миллиарда гривен, причем каждый пятый кредит выдан бизнесу, работающему в зоне повышенного риска.
В Казахстане на фоне скандала с гибелью женщины экс-министра экономики ужесточили наказание за домашнее насилие
Казахстан ужесточил наказание за домашнее насилие, включая штрафы, общественные работы и арест за избиение, на фоне скандального дела о гибели жены бывшего министра экономики.
В сотрудничестве с администрацией соцсети: ЦПД будет блокировать в Украине ТикТок-каналы, распространяющие российскую пропаганду
Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией TikTok, чтобы уменьшить влияние российской пропаганды на платформе.
Берлин: эскалация на Ближнем Востоке не повлияет на поддержку Украины
Эскалация на Ближнем Востоке никак не повлияет на поддержку Украины Германией, отметили в Берлине.