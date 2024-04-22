Рамштайн-21: глава Минобороны Нидерландов анонсировала встречу на конец недели

Следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн) соберется в конце недели, сообщила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен журналистам в понедельник, пишет УНН.

Это важная неделя, мы увидели одобрение в Палате представителей в эти выходные, у нас встреча НАТО в пятницу, у нас эта встреча сегодня, а в конце недели у нас встреча Рамштайн, поэтому это важная неделя - сказала Оллонгрен, прибыв на заседание министров ЕС.

"Еще одна встреча Рамштайн в следующую пятницу", - добавила она позже в отдельном комментарии.

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