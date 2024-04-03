Столтенберг прокомментировал идею передать "Рамштайн" под контроль НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует коалицию в формате Рамштайн для поддержки Украины, как и многие другие, но существует потребность придать этому большей мощности и институциональные рамки для обеспечения предсказуемости и привержености на долгосрочную перспективу. Об этом он сказал в ответ на вопрос о сообщениях о возможной передаче Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") под контроль НАТО перед заседанием министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в среду, пишет УНН.

"Я вижу, что вы проинформированы о предложении, но я не буду вдаваться в подробности предложения. Что я могу сказать, то это то, что я приветствую то, что союзники согласны с тем, что нам необходимо поддерживать нашу поддержку Украины, нам нужно сделать ее более надежной, и поэтому сейчас мы обсуждаем способы институционализации большей поддержки в рамках НАТО, чтобы сделать ее более предсказуемой, чтобы сделать ее более надежной, потому что мы твердо убеждены, что поддержка Украины должна меньше зависеть от краткосрочных добровольных предложений и больше зависеть от долгосрочных обязательств НАТО", - ответил Столтенберг на вопрос о передаче "Рамштайн" под контроль НАТО, а также, возможно, определенных финансовых средств.

По его словам, "тем самым мы дадим Украине то, что ей нужно".

"И это долгосрочная, предсказуемая, надежная поддержка. И это также пошлет месседж москве, что они не могут ждать, что это уйдет. И реальность такова, что если вы хотите, чтобы эта война закончилась, то чем быстрее мы можем убедить москву, что они не победят на поле боя. Они не могут нас переждать, тем быстрее мы сможем достичь мирного соглашения, где россия поймет, что они не могут выиграть войну, и должны сесть и договориться о соглашении, где Украина будет преобладать как суверенное независимое государство", - отметил он.

Таким образом, усиление роли НАТО в координации и оказании поддержки является способом положить конец этой войне таким образом, который Украина обеспечивает. У нас уже есть много координации, 99% поддержки Украины поступает от союзников по НАТО, и, конечно, я приветствую эту коалицию в формате Рамштайн, много других многонациональных и двусторонних инициатив, но существует потребность придать этому большей мощности и институциональные рамки для обеспечения предсказуемости и приверженности на долгосрочную перспективу - сказал Столтенберг.

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На уточнение, будет ли и как Контактная группа по Украине внедрена в организм НАТО, и означает ли это, что НАТО обеспокоено возможностью президентства в США Дональда Трампа, Генсек НАТО указал: "Во-первых, опять же, НАТО является частью Контактной группы. Контактная группа проделала чрезвычайно важную работу, которая сыграла ключевую роль в оказании поддержки, а союзники по НАТО предоставили беспрецедентный уровень военной поддержки Украине, не в последнюю очередь организованную UDCG, контактной группой по вопросам обороны Украины, форматом Рамштайн и, как я уже сказал, мы смогли координировать действия с существующими структурами, потому что за все отвечают те же люди, здесь генерал Каволи является командующим США, но одновременно и командующим НАТО, поэтому, конечно, это будет скоординировано".

На вопрос о Трампе Столтенберг отметил, что "причина, по которой мы это обсуждали, заключается в том, что мы видим ситуацию на поле боя. Мы видим, насколько требовательна и сложна ситуация в Украине. Поэтому мы приветствуем все, что сделали союзники НАТО. В то же время мы видим, что надо делать больше; этого не достаточно".

"Украинцам нужно больше поддержки, но им также нужна более предсказуемая и долгосрочная поддержка. Поэтому, возможно планировать организацию и начать наступление, но тогда вам нужно долгосрочное планирование, вам нужно знать, что у вас будет, какой тип оборудования, какая поддержка и какой вид обслуживания. А это требует более сильной институциональной базы для предоставления более надежной и предсказуемой поддержки Украине. Вот почему мы это обсуждаем", - добавил он.

По словам Генсека НАТО, "это отражение серьезности на поле боя".

"Затем я хотел бы сказать, что, конечно, мы все считаем, что важно, или я верю, что важно, чтобы союзники быстро принимали решения. И это включает, конечно, Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты не единственный сторонник Украины. На самом деле европейские союзники и Канада предоставляют Украине примерно 50% военной поддержки. Поэтому на самом деле это совместные усилия США, европейских союзников и Канады. Но, конечно, Соединенные Штаты являются крупнейшим союзником и оказывают наибольшую военную поддержку", - указал Столтенберг.

И, по его словам, "тот факт, что в Конгрессе США не было достигнуто согласие о дополнительной или продолжении этой поддержки, имеет последствия". "Это одна из причин, почему украинцам приходится нормировать количество артиллерийских снарядов, почему им трудно противостоять российским силам, которые имеют преобладающую военную силу..." - отметил он.

"И ответ на этот вопрос заключается в том, чтобы потом принимать решения, и не в последнюю очередь в Конгрессе США. Любая задержка имеет реальные последствия на поле боя. Я встречался с сенаторами, членами Палаты представителей, и все они заверили меня, что подавляющее большинство в Конгрессе США за поддержку. Итак, теперь задача состоит в том, чтобы превратить это большинство в голосование по решению. И я надеюсь, что это произойдет как можно быстрее (...) Поэтому, я ожидаю, что США сейчас примут решение, потому что в интересах безопасности США обеспечить, чтобы президент путин не победил в Украине, не в последнюю очередь потому, что это также побуждает других авторитарных лидеров, включая Пекин, использовать военную силу и нарушать международное право", - отметил Столтенберг.

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На уточнение относительно сообщения о предложенном 5-летнем пакете военной помощи Украине на 100 миллиардов евро, Генсек НАТО сказал: "Итак, во-первых, очевидно, что нам нужны новые и больше денег для Украины, и они нужны нам на протяжении многих лет. И вся идея сейчас обсуждать рамки обязательств и институциональные рамки поддержки заключается в том, чтобы обеспечить большую предсказуемость и большую уверенность в том, что этот момент будет наступать ежемесячно ежегодно в долгосрочной перспективе".

"На сегодняшней и завтрашней встрече не будет окончательного решения, мы надеемся, что мы продвинемся вперед к консенсусу, а затем к саммиту мы будем иметь соглашение. Причина, по которой мы это делаем, - ситуация на поле боя в Украине. Это серьезно. Мы видим, как россия давит, и мы видим, как они пытаются выиграть эту войну, но просто пережидая нас. И тогда нам нужно ответить, отправив четкий сигнал о практической поддержке, финансовой поддержке и институциональной структуре, которая гарантирует, что мы готовы на долгий путь, чтобы иметь возможность положить конец войне", - отметил он.