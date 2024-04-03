Politico: США рассматривают перевод формата "Рамштайн" под контроль НАТО

США обсуждают с союзниками возможность передачи НАТО координации контактной группы по вопросам обороны Украины на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

По информации издания, США и другие западные страны рассматривают возможность передачи НАТО возглавляемой США многонациональной группы, которая координирует поставки оружия в Украину. Politico называет это одним из нескольких новых предложений, которые могут помочь сохранить поток оружия для Киева на случай второго президентства в Соединенных Штатах Дональда Трампа.

Ожидается, что 3-4 апреля во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе ее участники обсудят ряд вариантов, в том числе постепенный переход организации, известной под названием "Рамштайн", под контроль Альянса.

По словам одного из осведомленных чиновников, передачу полномочий могут официально завершить на саммите лидеров стран НАТО в Вашингтоне в июле.

В то же время представитель минобороны США Чарли Дитц отказался подтвердить информацию Politico и заявил, что Пентагон не имеет новых сообщений относительно формата или структуры "Рамштайна".

Мы постоянно обсуждаем, как можем обеспечить постоянную поддержку Украины и как организовать ее наилучшим образом сказал Дитц.

В Politico отметили, что передача координации Контактной группы в руки НАТО стала бы значительным шагом в направлении укрепления поддержки Украины в обозримом будущем "на фоне страха Европы возвращения Трампа в Белый дом".

Контекст

Контактная группа "Рамштайн" была создана весной 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину главой Пентагона Ллойдом Остином и тогдашним председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли для координации поддержки обороны Украины.

Блинкен надеется, что саммит НАТО сосредоточится на "дорожной карте" вступления Украины в Альянс