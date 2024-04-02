"Миссия для Украины": Столтенберг предложил создать фонд в более чем $100 млрд военной помощи

Руководитель НАТО Йенс Столтенберг предложил пятилетний пакет военной помощи Украине на 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов), который предоставит западному альянсу более прямую роль в оказании поддержки Киеву. Отмечается, что это предложение еще должны одобрить 32 члена альянса НАТО. Об этом пишут Reuters и bloomberg, передает УНН.

Детали

Руководитель НАТО Йенс Столтенберг предложил пятилетний пакет военной помощи Украине на 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов), который предоставит западному альянсу более прямую роль в оказании поддержки Киеву, и защитит Украину от потенциальных изменений в политической динамике, включая перспективу второго президентства Трампа. Эту информацию Reuters подтвердили пять дипломатов.

Предлагаемая инициатива, получившая название "Миссия для Украины", будет обсуждена министрами иностранных дел стран НАТО в среду и четверг, на двухдневном заседании под председательством Генерального секретаря Йенса Столтенберга. Окончательное оформление этого пакета анонсируется на июль, во время саммита НАТО в Вашингтоне.

В НАТО отказались подробно комментировать предложения Столтенберга, но официальный представитель НАТО сказал, что министры иностранных дел "обсудят лучший способ организации поддержки НАТО для Украины, чтобы сделать ее более мощной, предсказуемой и устойчивой".

Никаких окончательных решений не будет принято на апрельских встречах министров, и дискуссии будут продолжаться по мере приближения к вашингтонскому саммиту в июле. - сказал чиновник, пожелавший оставить свое имя в тайне.

Дипломаты предупредили, что обсуждение предложения находится на ранней стадии, и неясно, будет ли принята общая сумма в 100 миллиардов евро и как она будет финансироваться. Все решения НАТО требуют консенсуса между 32 членами альянса.

Это определенным образом защищает в случае Трампа. Но невозможно создать что-то устойчивое к Трампу. ... Фонд в 100 миллиардов выглядит очень оптимистично, зная, как трудно было договориться о меньшей сумме на уровне ЕС. - сказал другой дипломат.

В издании отметили, что до сих пор НАТО, как организация, ограничивалась нелетальной помощью для Украины из-за опасений, что более прямая роль может спровоцировать эскалацию напряженности с Россией. Большинство его участников поставляют оружие Украине на двусторонней основе.

Но дипломаты в комментарии Reuters отметили, что в НАТО приобретает популярность мнение, что время перевести военную помощь Украине на более устойчивую, долгосрочную основу уже пришло.

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Некоторые из комментариев также заявили, что угрозы президента России Владимира Путина о том, что он расценит различные шаги союзников по НАТО как эскалацию, не привели к ответным действиям против них.

В рамках плана НАТО создаст Миссию НАТО для Украины, хотя пока неясно, будет ли действовать миссия внутри страны, говорят дипломаты. Некоторые страны осторожно даже называют это не операцией а "миссией".

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