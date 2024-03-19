В поддержку гидроэнергетики: ЕИБ рассматривает возможность выделения Украине примерно 100 млн евро

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  40776 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  141380 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133857 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132321 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191864 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191032 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

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На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187801 просмотра

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13 марта 2024, 09:59  •  387763 просмотра

В поддержку гидроэнергетики: ЕИБ рассматривает возможность выделения Украине примерно 100 млн евро

Украина подписала меморандум с Европейским инвестиционным банком по восстановлению гидроэнергетики, которая потеряла около 2,5 тыс. МВт мощностей из-за действий россии.

Экономика •   •  6235 просмотра
В поддержку гидроэнергетики: ЕИБ рассматривает возможность выделения Украине примерно 100 млн евро

Днепропетровщина: в Никопольском районе россияне попали в частный дом и экскаватор

Российские оккупанты 9 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотников-камикадзе и тяжелой артиллерии, повредив частный дом, экскаватор и другие здания, но обошлось без жертв.

Война •   •  8024 просмотра
Днепропетровщина: в Никопольском районе россияне попали в частный дом и экскаватор

Пентагон о помощи Украине: все зависит от Конгресса, нельзя делать прогнозов

Будущая помощь США Украине зависит от Конгресса, и Пентагон надеется, что следующий пакет помощи будет принят в ближайшее время, но не может делать никаких прогнозов, как заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Война •   •  10387 просмотра
Пентагон о помощи Украине: все зависит от Конгресса, нельзя делать прогнозов

"Мы обеспечиваем будущий мир": Умеров поблагодарил Германию и Финляндию за военную помощь

Министр обороны Украины поблагодарил Германию за новый пакет военной помощи в размере 500 миллионов евро и Финляндию за присоединение к чешской инициативе по закупке артиллерийских снарядов для Украины.

Война •   •  9349 просмотра
"Мы обеспечиваем будущий мир": Умеров поблагодарил Германию и Финляндию за военную помощь

Враг стал активно прослушивать население на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Украины россияне усилили слежку и прослушивание частных разговоров и телефонных звонков местных жителей, проводят рейды и допросы с целью выявления "нелояльных" лиц.

Война •   •  10156 просмотра
Враг стал активно прослушивать население на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

рф планирует выждать, когда мы устанем в отношении Украины - главный генерал США

Россия планирует ждать, пока союзники не устанут поддерживать Украину необходимой помощью, поэтому коллективная поддержка Украины имеет решающее значение для обеспечения ее успеха на поле боя и мирного будущего, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун.

Война •   •  12408 просмотра
рф планирует выждать, когда мы устанем в отношении Украины - главный генерал США

НАТО и Украина начали обзор оборонных закупок Киева

В Люксембурге состоялась инаугурационная конференция "Стратегический обзор оборонных закупок Украины", направленная на приведение системы оборонных закупок Украины в соответствие с практиками и стандартами НАТО.

политика •   •  10487 просмотра
НАТО и Украина начали обзор оборонных закупок Киева

В ЕС сегодня триалог о продолжении либерализации торговли для Украины, позиция Еврокомиссии в нахождении правильного баланса - спикер

Сегодня вечером ЕС проводит переговоры, чтобы найти правильный баланс между поддержкой экономики Украины с помощью автономных торговых мер и предоставлением гарантий для определенных сельскохозяйственных продуктов ЕС, которые нуждаются в защите на основе рыночных данных.

Экономика •   •  13350 просмотра
В ЕС сегодня триалог о продолжении либерализации торговли для Украины, позиция Еврокомиссии в нахождении правильного баланса - спикер

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Львовский арсенал и его подрядчик SEVOTECH пытались поставить 30 000 минометных мин в Украину по контракту с Министерством обороны, но было перевезено только 7 000 мин из Болгарии в Словакию из-за нехватки средств после того, как большая часть суммы контракта была арестована.

Война •   •  40776 просмотра
Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Убийство в Буче: мужчина зарезал женщину, и пытался сжечь её тело

64-летний мужчина зарезал свою 47-летнюю собутыльницу в Буче, а затем пытался сжечь ее тело в заброшенном сарае, чтобы скрыть следы преступления.

Криминал и ЧП •   •  12242 просмотра
Убийство в Буче: мужчина зарезал женщину, и пытался сжечь её тело