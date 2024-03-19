В поддержку гидроэнергетики: ЕИБ рассматривает возможность выделения Украине примерно 100 млн евро

Сегодня во время встречи с президентом Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвино был подписан меморандум между банком и "Укргидроэнерго". Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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По словам премьера, гидроэнергетика Украины из-за действий российских террористов потеряла около 2,5 тыс. МВт мощностей. Благодаря усилиям Правительства и партнеров, более 1,5 тыс. МВт уже восстановлено. Восстановление продолжается и ускорится.

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"... мы обсудили с госпожой Кальвино реализацию других инвестиционных проектов, важных для экономики Украины и украинских общин. Благодарны ЕИБ за непоколебимую поддержку и существенный вклад в энергетическую безопасность Украины", - резюмировал Шмыгаль.

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