ЕИБ выделит Украине 450 млн евро на восстановление: в том числе на преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Европейский инвестиционный банк выделит 450 млн евро на проекты восстановления Украины. Первые два транша по 100 млн евро должны быть утверждены до конца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что средства будут распределены на два проекта.
Первый - Ukraine Recovery III FL (250 млн евро, первый транш - 100 млн евро) - направлен на финансирование критически важной социальной и городской инфраструктуры. Речь идет о восстановлении инфраструктуры, поврежденной в результате российской агрессии, и строительстве новой базовой инфраструктуры для обеспечения достойных условий жизни для перемещенных лиц и принимающих громад.
Второй проект - Ukraine Water Recovery FL (200 млн евро, первый транш - 100 млн евро) - направлен на финансирование инвестиций в критически важную водную инфраструктуру в районах, непосредственно пострадавших от войны или в которых проживает значительное количество ВПЛ. Речь идет о восстановлении водоснабжения и водоотведения, включая меры, направленные на преодоление последствий разрушения Каховской дамбы.
Напомним
В июне Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры и Европейский инвестиционный банк подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в проектах восстановления Украины, который предусматривает выделение 840 млн евро для Украины.
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