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ЄІБ виділить 840 мільйонів євро на відновлення України

Київ • УНН

 • 663522 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проєктах відновлення. Документ передбачає виділення €840 млн на реалізацію цьогоріч пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України. Про це пише УНН із посиланням на міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

ЄІБ виділить 840 мільйонів євро на відновлення України

Цитата

«З початку повномасштабного вторгнення рф Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 мільярда євро екстреної допомоги. Ці гроші були спрямовані на потреби державного бюджету та підтримали українську економіку. Сьогодні ми розширюємо нашу співпрацю у відновленні України.

Ми будемо спільно працювати над низкою проєктів, спрямованих на відновлення муніципальної та транспортної інфраструктури, поліпшення енергоефективності тощо», — зазначив Олександр Кубраков.

Деталі

Зокрема, передбачені Меморандумом 840 мільйонів євро будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проєктів відновлення:

-муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо);

-громадських будівель з урахуванням енергоефективності;

-інфраструктури водопостачання та водовідведення;

-транспортних мереж і міського громадського транспорту.

Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.

Доповнення 

У червні Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк домовилися про гарантії, які дозволять Україні отримати нові кредити на суму €100 млн для швидкого відновлення. Наприклад, для ремонту муніципальної чи енергетичної інфраструктури.

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