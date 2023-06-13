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У ЄС досягли домовленостей щодо кредиту Україні в 100 млн євро на швидке відновлення

Київ • УНН

 • 1113094 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) погодили надання гарантії ЄС, яка дасть змогу ЄІБ виділити Україні нові кредити обсягом 100 млн євро, повідомили у євроінституції, пише УНН.

У ЄС досягли домовленостей щодо кредиту Україні в 100 млн євро на швидке відновлення

Цитата

"Єврокомісія та ЄІБ погодилися надати гарантію ЄС, яка дозволить ЄІБ надати Україні 100 мільйонів євро нових позик для швидкого відновлення, наприклад, для ремонту муніципальної чи енергетичної інфраструктури", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що окрім виділеного раніше 1 мільярда євро на швидке відновлення для підтримки критично важливих секторів, узгоджена гарантія ЄС дозволяє ЄІБ "позичити Україні додаткові 100 мільйонів євро на дуже вигідних умовах". 

Очікується, що кредитні угоди, які стали можливими в межах гарантійної угоди на суму 26,7 мільярда євро, підписаної між Європейською комісією та ЄІБ у травні 2022 року, будуть підписані пізніше 2023 року, а потім виплачені, як тільки про це попросить Україна. Ці позики допоможуть задовольнити фінансові потреби України для пріоритетів швидкого відновлення у 2023 році в світлі оновленої оцінки потреб України у відновленні та реконструкції, вказали у Єврокомісії.

Доповнення

Як повідомляється, ЄС та ЄІБ надали значне фінансування для модернізації України та надання допомоги з початку війни росії проти України. "Загалом ЄС виділив 70 мільярдів євро на підтримку України та її народу, у тому числі – за цією останньою угодою – 2,4 мільярда євро фінансування ЄІБ для України, підкріпленого гарантією ЄС", - ідеться у повідомленні.

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