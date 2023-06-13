В ЕС достигли договоренностей по кредиту Украине в 100 млн евро на быстрое восстановление

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"Еврокомиссия и ЕИБ согласились предоставить гарантию ЕС, которая позволит ЕИБ предоставить Украине 100 миллионов евро новых займов для быстрого восстановления, например, для ремонта муниципальной или энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Детали

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что кроме выделенного ранее 1 миллиарда евро на быстрое восстановление для поддержки критически важных секторов, согласованная гарантия ЕС позволяет ЕИБ "предоставить Украине дополнительные 100 миллионов евро на очень выгодных условиях".

Ожидается, что кредитные соглашения, ставшие возможными в рамках гарантийного соглашения на сумму 26,7 млрд евро, подписанного между Европейской комиссией и ЕИБ в мае 2022 года, будут подписаны позднее в 2023 году, а затем выплачены, как только об этом попросит Украина. Эти кредиты помогут закрыть финансовые потребности Украины для быстрого восстановления в 2023 году в свете обновленной оценки потребностей Украины в восстановлении и реконструкции, указали в Еврокомиссии.

Дополнение

Как сообщается, ЕС и ЕИБ предоставили значительное финансирование для модернизации Украины и оказания помощи с начала войны россии против Украины. "В целом ЕС выделил 70 миллиардов евро на поддержку Украины и ее народа, в том числе – по этому последнему соглашению – 2,4 миллиарда евро финансирования ЕИБ для Украины, подкрепленного гарантией ЕС", - говорится в сообщении.