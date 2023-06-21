ЕИБ выделит 840 миллионов евро на восстановление Украины

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«С начала полномасштабного вторжения рф Европейский инвестиционный банк выделил Украине 1,7 миллиарда евро экстренной помощи. Эти деньги были направлены на нужды государственного бюджета и поддержали украинскую экономику. Сегодня мы расширяем наше сотрудничество в восстановлении Украины.

Мы будем совместно работать над рядом проектов, направленных на восстановление муниципальной и транспортной инфраструктуры, улучшение энергоэффективности и т.д.», — отметил Александр Кубраков.

Детали

В частности, предусмотренные Меморандумом 840 миллионов евро будут направлены на подготовку, оценку, финансирование и реализацию проектов восстановления:

-муниципальной инфраструктуры (школ, больниц и т.д.);

-общественных зданий с учетом энергоэффективности;

-инфраструктуры водоснабжения и водоотвода;

- транспортных сетей и городского общественного транспорта.

Также ЕИБ профинансирует развитие цифровой трансформации и усиление кибербезопасности.

Дополнение

В июне Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк договорились о гарантиях, которые позволят Украине получить новые кредиты на сумму €100 млн для быстрого восстановления. Например, для ремонта муниципальной или энергетической инфраструктуры.