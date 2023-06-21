ЕИБ выделит 840 миллионов евро на восстановление Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в проектах восстановления. Документ предусматривает выделение €840 млн на реализацию в этом году приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
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«С начала полномасштабного вторжения рф Европейский инвестиционный банк выделил Украине 1,7 миллиарда евро экстренной помощи. Эти деньги были направлены на нужды государственного бюджета и поддержали украинскую экономику. Сегодня мы расширяем наше сотрудничество в восстановлении Украины.
Мы будем совместно работать над рядом проектов, направленных на восстановление муниципальной и транспортной инфраструктуры, улучшение энергоэффективности и т.д.», — отметил Александр Кубраков.
Детали
В частности, предусмотренные Меморандумом 840 миллионов евро будут направлены на подготовку, оценку, финансирование и реализацию проектов восстановления:
-муниципальной инфраструктуры (школ, больниц и т.д.);
-общественных зданий с учетом энергоэффективности;
-инфраструктуры водоснабжения и водоотвода;
- транспортных сетей и городского общественного транспорта.
Также ЕИБ профинансирует развитие цифровой трансформации и усиление кибербезопасности.
Дополнение
В июне Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк договорились о гарантиях, которые позволят Украине получить новые кредиты на сумму €100 млн для быстрого восстановления. Например, для ремонта муниципальной или энергетической инфраструктуры.