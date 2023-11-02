ЄІБ виділить Україні 450 млн євро на відновлення: у тому числі на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Європейський інвестиційний банк виділить 450 млн євро на проекти відновлення України. Перші два транші по 100 млн євро має бути затверджено до кінця 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення, передає УНН.
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Зазначається, що кошти будуть розподілені на два проекти.
Перший - Ukraine Recovery III FL (250 млн євро, перший транш — 100 млн євро) - спрямований на фінансування критично важливої соціальної та міської інфраструктури. Ідеться про відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії, та будівництво нової базової інфраструктури для забезпечення гідних умов життя для переміщених осіб та приймаючих громад.
Другий проект - Ukraine Water Recovery FL (200 млн євро, перший транш — 100 млн євро) - спрямований на фінансування інвестицій у критично важливу водну інфраструктуру в районах, які безпосередньо постраждали від війни або в яких проживає значна кількість ВПО. Ідеться про відновлення водопостачання та водовідведення, включаючи заходи, спрямовані на подолання наслідків руйнування Каховської дамби.
Нагадаємо
У червні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Європейський інвестиційний банк підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проєктах відновлення України, який передбачає виділення €840 млн для України.
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