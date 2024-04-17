В Румынию перебросили еще три истребителя F-16, на которых впоследствии будут обучать украинских пилотов

В Румынию перебросили еще три многоцелевых истребителя F-16 на которых впоследствии планируют обучать украинских пилотов. Об этом рассказал министр обороны Румынии Анджел Тилвар в X, передает УНН.

Детали

Он также рассказал, что в перелете истребителя участвовала и госпожа министр обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.

Поздравляем министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен за ее мужество во время полета на борту F-16 по прибытии в Румынию! Добро пожаловать! Через несколько месяцев после открытия Учебного центра F-16 румынские пилоты проходят подготовку, а вскоре к ним присоединятся и украинские пилоты - написал Тилвар.

Напомним

Командование Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона заявил, что несколько групп украинских пилотов проходят обучение в разных странах для управления истребителями F-16. Две передовые группы, которые находятся в Дании и США уже оттачивают свои навыки на самолетах F-16.