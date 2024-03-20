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Нидерланды закупят для Украины боеприпасы для F-16 на более чем 150 млн евро
Нидерланды выделят Украине 350 миллионов евро военной помощи, в том числе 150 миллионов евро на закупку боеприпасов класса "воздух-земля" для истребителей F-16 и более 200 миллионов евро на беспилотные летательные аппараты, которые будут переданы Украине.
Украина получила 1,5 млрд долларов от Канады
Украина получила 1,5 миллиарда долларов финансовой помощи от Канады для финансирования бюджетного дефицита и программ социальной помощи в условиях продолжающегося российского вторжения.
Ермак и Салливан провели брифинг, и рассказали о дальнейшей поддержке Украины со стороны США
Андрей Ермак и Джейк Салливан обсудили дальнейшую поддержку США Украины в войне против России, подготовку к Глобальному саммиту мира, а также обеспечение суверенитета, единства и способности Украины противостоять будущей агрессии с сильными демократическими институтами и растущей экономикой.
В Харькове раздаются взрывы
По словам городского головы Игоря Терехова, в Харькове прогремели взрывы - российская армия второй раз за день обстреляла город.
Путин должен проиграть, и это вопрос жизни и смерти для демократического мира - Зеленский
Зеленский отметил важность поражения Путина для демократического мира, обсудил оборонное сотрудничество с партнерами и поблагодарил тех, кто защищает Украину от российских атак.
Сумщина: россияне обстреляли 12 общин, травмированы два человека
В среду российские военные 56 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 390 взрывов и ранив по меньшей мере двух человек, также сообщается о многочисленных разрушениях в регионе.
РДК показали штурм дома на Белгородщине, в котором засели российские солдаты
Российский Добровольческий корпус штурмовал дом с российскими солдатами в селе Козинка Белгородской области России при поддержке минометов и беспилотников, а также устроил засаду на эвакуационную группу спецназа ГРУ.
Аарон Тейлор-Джонсон станет новым Джеймсом Бондом? Актер отреагировал на слухи
Аарон Тейлор-Джонсон дипломатически ответил на слухи о кастинге на роль следующего Джеймса Бонда, заявив, что может говорить только о своих будущих проектах, таких как The Fall Guy, Nosferatu, Kraven the Hunter.
Атака на Харьков: 5-ро человек пропали без вести
Пять человек пропали без вести и пятеро погибли в результате российского ракетного обстрела Холодногорского района Харькова 20 марта, еще девять получили ранения.
В Керчи пришвартовался газовый танкер со скрытым названием - СМИ
Танкер-газовоз, название и идентификационный номер которого скрыты, зашел в Керченский рыбный порт в Крыму и пришвартовался возле газового терминала 20 марта.