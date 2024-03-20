Нидерланды закупят для Украины боеприпасы для F-16 на более чем 150 млн евро

Нидерланды выделяют Украине 350 миллионов евро военной помощи. Об этом сообщили на сайте нидерландского Минобороны, передает УНН.

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Отмечается, что на часть из этих денег, а именно 150 миллионов евро, будут закуплены боеприпасы класса "воздух-земля" для истребителей F-16.

В то же время Нидерланды отправляют самолеты в Румынию, которые будут использоваться в учебном центре для украинских и румынских пилотов. Речь идет не только о самих F-16, но и обо всех сопутствующих запчастях и снарядах.

Нидерланды вместе с Данией и США возглавляют коалицию ВВС в рамках "Рамштайна". 18 нидерландских истребителей были предоставлены для учений в Румынии. Еще 24 самолета, которые остались, предназначены для поставки в Украину. Часть из них сейчас готовят, что делается по согласованию с партнерами по коалиции указали в ведомстве.

В Минобороны также проинформировали, что Нидерланды выделяют более 200 миллионов евро на закупку беспилотных летательных аппаратов.

Планируется закупить значительное количество беспилотников ISR (Intelligence Surveillance Reconaissance) и передать их Украине, что будет сделано в координации с партнерами и украинскими Вооруженными силами.

Эти БПЛА уже используются и хорошо зарекомендовали себя на поле боя подчеркнула Кайса Оллонгрен.

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