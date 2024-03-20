Ситуация на поле боя и евроатлантические стремления Украины: Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен, которая находится с визитом в нашей стране, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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Глава государства подчеркнул важность того, что Кайса Оллонгрен посетила город Днепр, где нидерландская делегация имела возможность воочию увидеть разрушительные последствия российского воздушного террора.

"Благодарны правительству Нидерландов во главе с Премьер-министром, парламенту и обществу за всю поддержку и важные решения для Украины. Мы подписали достаточно мощный документ в сфере безопасности между странами", - отметил Зеленский.

Президент отметил важность фиксации в двустороннем соглашении по безопасности предоставления Украине военной помощи на 2 млрд евро в 2024 году, а также мощный военный блок.

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Глава государства отметил ведущую роль Нидерландов в функционировании международной авиационной коалиции и выразил благодарность нидерландскому правительству за важное решение о передаче Украине истребителей F-16.

Зеленский подробно проинформировал о ситуации на поле боя и актуальных потребностях украинских защитников. Особое внимание собеседники уделили усилению украинской системы ПВО, обеспечению артиллерией, бронетехникой и БПЛА, в частности в рамках совместных проектов.

Стороны также обсудили дальнейшую реализацию евроатлантических стремлений Украины.