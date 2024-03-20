"Каждая нация имеет значение": Зеленский выступил на третьем Саммите за демократию

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг тезисы россиян о том, что в мире якобы существуют "великие державы", и отметил важность каждой нации. Такие мысли он озвучил во время своего выступления на третьем Саммите за демократию, передает УНН.

Украина не делит мир на больших и малых. На тех, кто якобы больше заслуживает внимания и кто якобы меньше. Мы презираем колонизаторский взгляд на мир, который распределяет нации между так называемыми великими государствами или геополитическими полюсами. Каждая нация имеет значение. - заявил Зеленский.

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Украинский глава государства также подчеркнул, что справедливое завершение войны рф против украинцев даст уверенность, что международный порядок действует. И сделать это страны смогут объединившись, в том числе и присоединившись к Глобальному саммиту мира, который должен состояться в Швейцарии.