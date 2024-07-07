Нидерланды вместе с партнерами предоставят Украине дополнительный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны. Об этом во время совместного брифинга в Киеве заявили министры обороны и иностранных дел Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспаро Вельдкамп, пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Нидерландская делегация проводила брифинг вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Мы сегодня обсудили, как эта инициатива будет реализована и ожидаемые сроки доставки этого комплекса (Patriot - ред.) в Украину - заявил Кулеба.

Также, по его словам, Нидерланды недавно приняли решение о закупке оружия у украинских производителей.

Кроме того, министр иностранных дел Нидерландов Каспаро Вельдкамп рассказал, что его страна выделит 2 миллиона евро на проведение криминалистических исследований и идентификации тел.

Также мы планируем передать Украине криминалистическую лабораторию. Чтобы ближе к линии фронта у вас были судебно-экспертные возможности, чтобы обеспечить справедливость для семей всех украинцев, чьи тела возвращают с фронта - заявил Вельдкамп.

Он добавил также, что Нидерланды будут помогать вернуть детей, который похитила россия.

Дополнение

Это впервые после назначения нового правительства министры иностранных дел и обороны Нидерландов совершили зарубежный визит.

Каспаро Вельдкамп несколько раз подчеркнул в своем заявлении, что этот визит имеет целью показать неизменную поддержку Украины Нидерландами.

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