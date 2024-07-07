Киев • УНН
Нидерланды вместе с партнерами предоставят Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot, выделят 2 миллиона евро на судебно-медицинские исследования и идентификацию тел, передадут Украине судебно-медицинскую лабораторию и помогут вернуть похищенных Россией детей.
Нидерланды вместе с партнерами предоставят Украине дополнительный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны. Об этом во время совместного брифинга в Киеве заявили министры обороны и иностранных дел Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспаро Вельдкамп, пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
Нидерландская делегация проводила брифинг вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Мы сегодня обсудили, как эта инициатива будет реализована и ожидаемые сроки доставки этого комплекса (Patriot - ред.) в Украину
Также, по его словам, Нидерланды недавно приняли решение о закупке оружия у украинских производителей.
Кроме того, министр иностранных дел Нидерландов Каспаро Вельдкамп рассказал, что его страна выделит 2 миллиона евро на проведение криминалистических исследований и идентификации тел.
Также мы планируем передать Украине криминалистическую лабораторию. Чтобы ближе к линии фронта у вас были судебно-экспертные возможности, чтобы обеспечить справедливость для семей всех украинцев, чьи тела возвращают с фронта
Он добавил также, что Нидерланды будут помогать вернуть детей, который похитила россия.
Дополнение
Это впервые после назначения нового правительства министры иностранных дел и обороны Нидерландов совершили зарубежный визит.
Каспаро Вельдкамп несколько раз подчеркнул в своем заявлении, что этот визит имеет целью показать неизменную поддержку Украины Нидерландами.
Новоназначенный министр обороны Нидерландов совершил визит в Киев: обсудил дроны и реформы в Минобороны7 июля 2024, 15:40 • 13092 просмотра