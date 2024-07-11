Нидерланды внесут €20 миллионов в совместный фонд коалиции беспилотников для Украины. Ожидается, что средства будут использованы для закупки миллиона FPV-дронов для Сил обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Детали

Нидерланды внесут €20 миллионов в общий фонд новой коалиции дронов - говорится в заявлении нидерландского министерства.

Отмечается, что в рамках инициативы Украине должны быть поставлены в этом году около миллиона ударных беспилотников с функцией First Person View. Коалиция также стремится впоследствии поставки, включив в них беспилотники других типов, например для разведки.

Украине срочно нужно большое количество ударных беспилотников. Они доказали свою эффективность на поле боя. Мы обеспечим это вместе с 11 другими странами, что мы подтвердили сегодня во время саммита НАТО - сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Дополнение

В ведомстве добавили, что уже более 265 компаний, в том числе 9 нидерландских, выступили с предложением поставлять Украине FPV-дроны. В Минобороны объясняют, что правительство хочет использовать инновационный потенциал нидерландской промышленности для военной поддержки Украины, а также для укрепления собственных вооруженных сил.

Кроме того, Нидерланды могут применить полученные уроки о беспилотниках на практике в сфере тактики (противодействия) дронов, стратегии и промышленного производства.

Напомним

Коалиция дронов для Украины создала фонд, в который уже внесено более 45 млн евро, для быстрой доставки беспилотников.