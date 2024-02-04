Глава Минобороны Британии рассказал об ударах по йеменским хуситам

Третья совместная серия ударов США и Великобритании по территории Йемена не является эскалацией, это пропорциональный ответ на действия хуситов. Об этом заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шаппс, передает УНН.

Детали

Королевские ВВС участвовали в третьей серии пропорциональных и избирательных ударов по военным объектам хуситов в Йемене. Мы действовали вместе с нашими американскими союзниками при поддержке многочисленных международных партнеров в целях самообороны и в соответствии с международным правом говорится в заявлении министра.

В отдельном заявлении Минобороны говорится, что британские истребители Typhoon поразили две станции наземного контроля БПЛА на побережье Красного моря к западу от Саны и серию целей в Бане на северо-западе Йемена.

Это не эскалация. Мы уже успешно наносили удары по объектам, с которых запускаются БПЛА, и хранилищам, которые хуситы использовали для своих нападений. Я уверен, что последняя серия ударов еще больше ограничила возможности хуситов добавил он.

В ведомстве уточняют, что применяли высокоточные управляемые бомбы Paveway IV, а удары были спланированы таким образом, чтобы обеспечить минимальный риск жертв среди гражданского населения.

Дополнение

В совместном заявлении Великобритании и США говорится, что они нанесли удары в 13 районах Йемена по 36 целям, связанным с хуситами. Целями стали склады вооружений, находившиеся глубоко под землей, ракетные системы и установки, системы противовоздушной обороны и радары.

По данным телеканала Sky News, США и Великобритания привлекли 20 истребителей. Австралия, Бахрейн, Дания, Канада, Нидерланды и Новая Зеландия оказали поддержку американским и британским силам.

Sky News: Великобритания и США нанесли удары по Йемену, использовав 20 истребителей