Sky News: Великобритания и США нанесли удары по Йемену, использовав 20 истребителей
По данным источников Sky News в Вашингтоне, Великобритания нанесла совместные удары по Йемену с использованием более 20 истребителей.
На ВОТ Донетчины оккупанты обстреливают контролируемые ими населенные пункты
На временно оккупированных территориях востока Украины российские оккупационные войска ежедневно обстреливают подконтрольные им населенные пункты, ухудшая и без того плохую ситуацию с безопасностью, нехваткой товаров и услуг и растущей напряженностью.
Этой зимой враг бьет по прифронтовым регионам - Минэнерго
Этой зимой российская армия сосредоточилась на атаках на прифронтовых территориях, а не на массированных ударах по энергетическому сектору Украины.
Энергетики полностью восстановили свет для жителей Кривого Рога
Энергетики полностью восстановили электроснабжение для 60 000 семей в Кривом Роге и прилегающих районах, которые были обесточены из-за перегрузки оборудования, вызванной обстрелами 3 февраля.
Россияне ударили по Никопольщине, разбив три десятка домов - ОВА
Россияне разрушили более 30 частных домов в Никопольском районе с помощью тяжелой артиллерии и ударов беспилотников.
Бельгия предложила план изъятия замороженных российских активов
Бельгия предлагает использовать замороженные российские активы в качестве залога для выпуска долговых обязательств для восстановления Украины.
Должны быть современные и цивилизованные подходы: Минобороны об изменениях в политике развития ВСУ
Заместитель министра обороны Украины отметил, что для каждого периода "до службы", "во время службы" и "после службы" должны быть установлены современные и цивилизованные подходы для укрепления обороноспособности страны.
Федоров прокомментировал сбой в Дії на Нацотборе Евровидения
Приложение Дія вышло из строя во время голосования на Евровидении из-за рекордного количества запросов - 15 000 запросов в секунду, что превысило его пропускную способность в 800 запросов в секунду по сравнению с предыдущим годом.
В феврале Украина и Германия могут заключить соглашение о "гарантиях безопасности"
Германия и Украина могут подписать соглашение о двусторонних гарантиях безопасности во время Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля.
Из-за сбоя в Дії победителя Нацотбора Евровидения не смогли определить
Сбой в приложении "Дія" помешал объявлению победителя песенного конкурса Евровидение 2024 года, голосование продлится до восстановления работы приложения и объявления победителя 4 февраля.