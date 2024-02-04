Sky News: Великобритания и США нанесли удары по Йемену, использовав 20 истребителей

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  147184 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  234394 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  247124 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  215479 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  214570 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  194263 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  159359 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  161121 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  174690 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170858 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Sky News: Великобритания и США нанесли удары по Йемену, использовав 20 истребителей

По данным источников Sky News в Вашингтоне, Великобритания нанесла совместные удары по Йемену с использованием более 20 истребителей.

Война •   •  839 просмотра
Sky News: Великобритания и США нанесли удары по Йемену, использовав 20 истребителей

На ВОТ Донетчины оккупанты обстреливают контролируемые ими населенные пункты

На временно оккупированных территориях востока Украины российские оккупационные войска ежедневно обстреливают подконтрольные им населенные пункты, ухудшая и без того плохую ситуацию с безопасностью, нехваткой товаров и услуг и растущей напряженностью.

Общество •   •  2101 просмотра
На ВОТ Донетчины оккупанты обстреливают контролируемые ими населенные пункты

Этой зимой враг бьет по прифронтовым регионам - Минэнерго

Этой зимой российская армия сосредоточилась на атаках на прифронтовых территориях, а не на массированных ударах по энергетическому сектору Украины.

Война •   •  3804 просмотра
Этой зимой враг бьет по прифронтовым регионам - Минэнерго

Энергетики полностью восстановили свет для жителей Кривого Рога

Энергетики полностью восстановили электроснабжение для 60 000 семей в Кривом Роге и прилегающих районах, которые были обесточены из-за перегрузки оборудования, вызванной обстрелами 3 февраля.

Общество •   •  6160 просмотра
Энергетики полностью восстановили свет для жителей Кривого Рога

Россияне ударили по Никопольщине, разбив три десятка домов - ОВА

Россияне разрушили более 30 частных домов в Никопольском районе с помощью тяжелой артиллерии и ударов беспилотников.

Война •   •  9513 просмотра
Россияне ударили по Никопольщине, разбив три десятка домов - ОВА

Бельгия предложила план изъятия замороженных российских активов

Бельгия предлагает использовать замороженные российские активы в качестве залога для выпуска долговых обязательств для восстановления Украины.

Война •   •  13385 просмотра
Бельгия предложила план изъятия замороженных российских активов

Должны быть современные и цивилизованные подходы: Минобороны об изменениях в политике развития ВСУ

Заместитель министра обороны Украины отметил, что для каждого периода "до службы", "во время службы" и "после службы" должны быть установлены современные и цивилизованные подходы для укрепления обороноспособности страны.

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Должны быть современные и цивилизованные подходы: Минобороны об изменениях в политике развития ВСУ

Федоров прокомментировал сбой в Дії на Нацотборе Евровидения

Приложение Дія вышло из строя во время голосования на Евровидении из-за рекордного количества запросов - 15 000 запросов в секунду, что превысило его пропускную способность в 800 запросов в секунду по сравнению с предыдущим годом.

Политика •   •  12918 просмотра
Федоров прокомментировал сбой в Дії на Нацотборе Евровидения

В феврале Украина и Германия могут заключить соглашение о "гарантиях безопасности"

Германия и Украина могут подписать соглашение о двусторонних гарантиях безопасности во время Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля.

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В феврале Украина и Германия могут заключить соглашение о "гарантиях безопасности"

Из-за сбоя в Дії победителя Нацотбора Евровидения не смогли определить

Сбой в приложении "Дія" помешал объявлению победителя песенного конкурса Евровидение 2024 года, голосование продлится до восстановления работы приложения и объявления победителя 4 февраля.

Технологии •   •  12523 просмотра
Из-за сбоя в Дії победителя Нацотбора Евровидения не смогли определить