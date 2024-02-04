Sky News: Великобритания и США нанесли удары по Йемену, использовав 20 истребителей

Великобритания осуществила третью совместную с США серию ударов по территории Йемена, в которой было задействовано более 20 истребителей. Об этом сообщили британскому телеканалу Sky News источники в Вашингтоне, пишет Sky News, передает УНН.

Детали

Источники в округе Колумбия подтвердили, что истребители Соединенного Королевства вместе с ВВС США сегодня вечером нанесли удары по Йемену написал на своей странице в X (ранее Twitter) корреспондент Sky News в Вашингтоне Марк Стоун.

Более 30 целей в 10 районах. Ракеты были запущены с кораблей и истребителей, которые поднялись в воздух с американского авианосца. Задействовано 24 или более самолетов. Некоторые несли бомбы массой около 900 кг.

Контекст

Силы США и Великобритании в субботу нанесли удары по 36 целям в Йемене, связанным с мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". Об этом говорится в распространенном пресс-службой Пентагона заявлении Австралии, Бахрейна, Великобритании, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии и США.

Как следует из документа, удары были нанесены по "36 целям хуситов в 13 местах в Йемене в ответ на продолжающиеся нападения с их стороны на следующие по Красному морю иностранные торговые суда и военные корабли".

В заявлении отмечается, что "эти высокоточные удары призваны ослабить и нарушить потенциал хуситов". Австралия, Бахрейн, Великобритания, Дания, Канада, Нидерланды и Новая Зеландия оказали поддержку американским и британским силам.

Целями ударов стали "склады вооружений, находившиеся глубоко под землей, ракетные системы и установки, системы противовоздушной обороны и радары". В документе утверждается, что страны "стремятся к снижению напряженности и восстановлению стабильности в Красном море".

Министр обороны США Ллойд Остин в опубликованном заявлении также подчеркнул: "Мы без колебаний будем защищать жизни людей и свободную торговлю по одному из важнейших в мире водных путей".

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