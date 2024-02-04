Sky News: Велика Британія та США завдали ударів по Ємену, використавши 20 винищувачів
Київ • УНН
За даними джерел Sky News у Вашингтоні, Великобританія завдала спільних ударів по Ємену з використанням понад 20 винищувачів.
Великобританія здійснила третю спільну зі США серію ударів по території Ємену, в якій було залучено понад 20 винищувачів. Про це повідомили британському телеканалу Sky News джерела у Вашингтоні, пише Sky News, передає УНН.
Деталі
Джерела в окрузі Колумбія підтвердили, що винищувачі Сполученого Королівства разом із ВПС США сьогодні ввечері завдали ударів по Ємену
Понад 30 цілей у 10 районах. Ракети були запущені з кораблів та винищувачів, які піднялися в повітря з американського авіаносця. Задіяно 24 або більше літаків. Деякі несли бомби масою близько 900 кг.
Контекст
Сили США та Великобританія в суботу завдали ударів по 36 цілям в Ємені, пов'язаним із бунтівниками-хуситами з руху "Ансар Аллах". Про це йдеться у поширеній прес-службою Пентагону заяві Австралії, Бахрейну, Великобританії, Данії, Канади, Нідерландів, Нової Зеландії та США.
Як випливає з документа, ударів було завдано по "36 цілям хуситів у 13 місцях у Ємені у відповідь на напади, що продовжуються, з їхнього боку на наступні по Червоному морю іноземні торгові судна і військові кораблі".
У заяві наголошується, що "ці високоточні удари покликані послабити та порушити потенціал хуситів". Австралія, Бахрейн, Великобританія, Данія, Канада, Нідерланди та Нова Зеландія надали підтримку американським та британським силам.
Цілями ударів стали "склади озброєнь, що знаходилися глибоко під землею, ракетні системи та установки, системи протиповітряної оборони і радари". У документі стверджується, що країни "прагнуть зниження напруженості і відновлення стабільності в Червоному морі".
Міністр оборони США Ллойд Остін в опублікованій заяві також наголосив: "Ми без вагань захищатимемо життя людей і вільну торгівлю по одному з найважливіших у світі водних шляхів".
Єменські хусити заявили про ракетну атаку на американський військовий корабель у Червоному морі31.01.24, 09:59 • 20098 переглядiв