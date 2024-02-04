Sky News: Велика Британія та США завдали ударів по Ємену, використавши 20 винищувачів

ukenru
29 березня, 19:41 • 45149 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 100103 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 116884 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118377 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 234297 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157308 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147912 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133550 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121750 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112903 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.3 м/с
84 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 32448 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 33812 перегляди
Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

29 березня, 19:21 • 26678 перегляди
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 32572 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 25100 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 234294 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386198 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441222 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449562 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358956 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 116878 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130892 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125078 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99098 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108098 перегляди
Актуальне
Sky News: Велика Британія та США завдали ударів по Ємену, використавши 20 винищувачів

Sky News: Велика Британія та США завдали ударів по Ємену, використавши 20 винищувачів

Київ • УНН

 • 30506 перегляди

За даними джерел Sky News у Вашингтоні, Великобританія завдала спільних ударів по Ємену з використанням понад 20 винищувачів.

Великобританія здійснила третю спільну зі США серію ударів по території Ємену, в якій було залучено понад 20 винищувачів. Про це повідомили британському телеканалу Sky News джерела у Вашингтоні, пише Sky News, передає УНН.

Деталі

Джерела в окрузі Колумбія підтвердили, що винищувачі Сполученого Королівства разом із ВПС США сьогодні ввечері завдали ударів по Ємену

написав на своїй сторінці в X (раніше Twitter) кореспондент Sky News у Вашингтоні Марк Стоун.

Понад 30 цілей у 10 районах. Ракети були запущені з кораблів та винищувачів, які піднялися в повітря з американського авіаносця. Задіяно 24 або більше літаків. Деякі несли бомби масою близько 900 кг.

Контекст

Сили США та Великобританія в суботу завдали ударів по 36 цілям в Ємені, пов'язаним із бунтівниками-хуситами з руху "Ансар Аллах". Про це йдеться у поширеній прес-службою Пентагону заяві Австралії, Бахрейну, Великобританії, Данії, Канади, Нідерландів, Нової Зеландії та США.

Image

Як випливає з документа, ударів було завдано по "36 цілям хуситів у 13 місцях у Ємені у відповідь на напади, що продовжуються, з їхнього боку на наступні по Червоному морю іноземні торгові судна і військові кораблі".

У заяві наголошується, що "ці високоточні удари покликані послабити та порушити потенціал хуситів". Австралія, Бахрейн, Великобританія, Данія, Канада, Нідерланди та Нова Зеландія надали підтримку американським та британським силам.

Image

Цілями ударів стали "склади озброєнь, що знаходилися глибоко під землею, ракетні системи та установки, системи протиповітряної оборони і радари". У документі стверджується, що країни "прагнуть зниження напруженості і відновлення стабільності в Червоному морі".

Міністр оборони США Ллойд Остін в опублікованій заяві також наголосив: "Ми без вагань захищатимемо життя людей і вільну торгівлю по одному з найважливіших у світі водних шляхів".

Єменські хусити заявили про ракетну атаку на американський військовий корабель у Червоному морі31.01.24, 09:59 • 20098 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
viiskovo-povitriani-syly-sshaВійськово-повітряні сили США
ministerstvo-oborony-sshaМіністерство оборони США
pentahonПентагон
nova-zelandiiaНова Зеландія
chervone-moreЧервоне море
lloid-ostinЛлойд Остін
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
avstraliiaАвстралія
daniiaДанія
kanadaКанада
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
bakhreinБахрейн
niderlandyНідерланди
spolucheni-shtatyСполучені Штати
yemenЄмен
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,834.28