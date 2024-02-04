Глава Міноборони Британії розповів про удари по єменських хуситах
Київ • УНН
Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс захистив нещодавні спільні американо-британські удари по об'єктах хуситів в Ємені як пропорційну відповідь на атаки хуситів.
Третя спільна серія ударів США та Великої Британії по території Ємену не є ескалацією, це пропорційна відповідь на дії хуситів. Про це заявив глава Міноборони Сполученого Королівства Грант Шаппс, передає УНН.
Деталі
Королівські ВПС брали участь у третій серії пропорційних та виборчих ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені. Ми діяли разом із нашими американськими союзниками за підтримки численних міжнародних партнерів з метою самооборони та відповідно до міжнародного права
В окремій заяві Міноборони йдеться, що британські винищувачі Typhoon вразили дві станції наземного контролю БПЛА на узбережжі Червоного моря на захід від Сани та серію цілей у Бані на північному заході Ємену.
Це не ескалація. Ми вже успішно завдавали ударів по об'єктах, з яких запускаються БПЛА, та сховищам, які хусити використовували для своїх нападів. Я впевнений, що остання серія ударів ще більше обмежила можливості хуситів
У відомстві уточнюють, що застосовували високоточні керовані бомби Paveway IV, а удари були сплановані таким чином, щоб забезпечити мінімальний ризик жертв серед цивільного населення.
Доповнення
У спільній заяві Великої Британії та США йдеться, що вони завдали ударів у 13 районах Ємену по 36 цілях, пов'язаними з хуситами. Цілями стали склади озброєнь, що знаходилися глибоко під землею, ракетні системи та установки, системи протиповітряної оборони і радари.
За даними телеканалу Sky News, США та Британія залучили 20 винищувачів. Австралія, Бахрейн, Данія, Канада, Нідерланди та Нова Зеландія надали підтримку американським та британським силам.
Sky News: Велика Британія та США завдали ударів по Ємену, використавши 20 винищувачів04.02.24, 01:21 • 30506 переглядiв