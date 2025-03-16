В Ірані засудили авіаудари США і Британії по Ємену
Киев • УНН
Есмаїл Багаї засудив авіаудари США, Британії та Ізраїлю по Ємену, назвавши це грубим порушенням міжнародного права. Він підкреслив відповідальність за припинення агресії.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи осудил авиаудары США, Великобритании и "сионистского режима" по йеменским территориям, заявив о грубом нарушении международного права.
Об этом сообщает Defapress, пишет УНН.
Детали
По его словам, удары по провинциям Сана, Ходейда и Амран являются "верхом беззакония" и противоречат принципам международного права и Уставу ООН. Багаи заявил, что атаки направлены на йеменскую инфраструктуру и гражданские объекты и совпали с массовыми демонстрациями в поддержку Палестины.
Багаи подчеркнул правовую и моральную ответственность всех правительств, международных и исламских сообществ за прекращение геноцида и грубых нарушений международного гуманитарного права в оккупированной Палестине, а также на приверженности Совета Безопасности ООН к предотвращению агрессивных действий против Йемена.
Кроме того, он подчеркнул, что эскалация военной агрессии США и Великобритании и оккупационный режим против Йемена не могут отвлечь внимание общественности от серьезности преступлений, совершенных в Газе.
Напомним
15 марта США нанесли удар по боевикам хуситам в Йемене. По данным американских военных, обстрелы были нацелены на радары, противовоздушную оборону и объекты, с которых боевики осуществляли запуски беспилотников и ракет по гражданским и военным судам.