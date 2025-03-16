В Ірані засудили авіаудари США і Британії по Ємену

Прессекретар Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї засудив авіаудари США, Великої Британії та "сіоністського режиму" по єменських територіях, заявивши про грубе порушення міжнародного права.

Про це повідомляє Defapress, пише УНН.

Деталі

За його словами, удари по провінціях Сана, Ходейда й Амран є "верхом беззаконня" та суперечать принципам міжнародного права та Статуту ООН. Багаї заявив, що атаки спрямовані на єменську інфраструктуру і цивільні об’єкти та збіглися з масовими демонстраціями на підтримку Палестини.

Багаї наголосив на правовій і моральній відповідальності всіх урядів, міжнародних та ісламських співтовариств за припинення геноциду і грубих порушень міжнародного гуманітарного права в окупованій Палестині, а також на прихильності Ради Безпеки ООН до запобігання агресивним діям проти Ємену.

Крім того він наголосив, що ескалація воєнної агресії США та Великої Британії й окупаційний режим проти Ємену не можуть відволікти увагу громадськості від серйозності злочинів, скоєних у Газі.

Нагадаємо

15 березня США завдали удару по бойовиках хуситах у Ємені. За даними американських військових, обстріли були націлені на радари, протиповітряну оборону та об’єкти, з яких бойовики здійснювали запуски безпілотників і ракет по цивільних та військових суднах.