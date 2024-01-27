США нанесли новый удар по Йемену
Американские военные нанесли воздушный удар по Йемену 27 января, нацелившись на противокорабельную ракету Хути, которая была готова к запуску и представляла угрозу для коммерческих судов и кораблей ВМС США в регионе Красного моря.
Нескольких сотрудников ООН подозревают в причастности к нападению ХАМАС 7 октября
Несколько сотрудников БАПОР находятся под следствием по подозрению в причастности к нападению ХАМАС в Израиле 7 октября. Это заставило Агентство ООН немедленно разорвать их контракты и начать расследование для установления фактов и привлечения виновных к уголовной ответственности.
США одобрили продажу F-16 Турции
Государственный департамент США санкционировал потенциальную продажу 40 новых истребителей F-16 и модернизационных комплектов для существующего парка F-16 Турции на сумму 23 миллиарда долларов. Это произошло вскоре после того, как Турция ратифицировала вступление Швеции в НАТО. Параллельно Греция получит 40 истребителей F-35 с целью сбалансировать отношения между двумя союзниками по НАТО.
Международный день портвейна, День обмена семенами. Что еще можно отметить 27 января
Сегодня отмечается Международный день портвейна - португальского вина, появление которого, как ни странно, связано с политикой.
Евросоюз осудил применение смертной казни с использованием азота в США
ЕС осудил США за казнь Кеннета Юджина Смита в Алабаме с помощью газа азота. ЕС выступает против смертной казни во всех случаях как нарушения права на жизнь и человеческое достоинство.
Бойцы ССО уничтожили вражескую БМП, которая обстреливала правый берег Херсонщины
Украинские спецназовцы с помощью беспилотников уничтожили российскую боевую машину пехоты БМП-2 и антенну связи в Херсонской области. БМП-2 обстреливала украинские позиции на правом берегу области. Спецназовцы также сбили российский флаг, развевающийся на антенне.
Дания выделит Украине $8,7 миллиона на поддержку борьбы с коррупцией
Дания выделит $8,75 млн на поддержку антикоррупционных усилий Украины в рамках Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине. Об этом объявил министр иностранных дел Дании во время визита в Украину.
На Марсе нашли остатки древнего озера
Марсоход НАСА Perseverance обнаружил остатки древних озер в кратере Хересо на Марсе, подтвердив предыдущие теории о том, что эта территория когда-то была заполнена водой и могла поддерживать микробную жизнь. Марсоход использовал радар, проникающий в почву, чтобы обнаружить осадочные озерные отложения под землей.
В Украине на четверть выросло количество ДТП - полиция
Количество дорожно-транспортных происшествий в Украине выросло на 25% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. В этом году в авариях погибло более 3 000 человек, причем превышение скорости стало причиной более половины смертельных ДТП.
Двое подростков погибли из-за стрельбы в центре Чикаго
Двое подростков погибли в результате стрельбы в центре Чикаго. Неизвестные открыли огонь по группе из шести учеников, которые выходили из школы, смертельно ранив двух парней в возрасте 16 и 17 лет.