США нанесли новый удар по Йемену

Американские войска нанесли удар по Йемену. США ударили по противокорабельной ракете хуситов. Об этом сообщило Центральное командование ВС США, передает УНН.

Детали

27 января, около 03:45 по времени Саны силы CENTCOM нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, направленной в сторону Красного моря и готовой к запуску говорится в сообщении командования США.

По данным CENTCOM, американские военные считали, что ракета хуситов несет угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе.

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Хуситы, которые контролируют самые густонаселенные части Йемена, утверждают, что их нападения на коммерческие суда направлены на поддержку палестинцев в войне Израиля в Газе. Их нападения нарушили глобальное судоходство и разожгли опасения глобальной инфляции. Они также усилили обеспокоенность тем, что последствия войны Израиля и ХАМАСа могут дестабилизировать Ближний Восток.

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