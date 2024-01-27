США завдали нового удару по Ємену
Київ • УНН
Американські військові завдали повітряного удару по Ємену 27 січня, націлившись на протикорабельну ракету Хуті, яка була готова до запуску і становила загрозу для комерційних суден і кораблів ВМС США в регіоні Червоного моря.
Американські війська завдали удару по Ємену. США вдарили по протикорабельній ракеті хуситів. Про це повідомило Центральне командування ЗС США, передає УНН.
Деталі
27 січня, близько 03:45 за часом Сани сили CENTCOM завдали удару протикорабельної ракети хуситів, спрямованої у бік Червоного моря і готової до запуску
За даними CENTCOM, американські військові вважали, що ракета хуситів несе загрозу для торговельних суден і кораблів ВМС США в регіоні.
Доповнення
Хусити, які контролюють найбільш густонаселені частини Ємену, стверджують, що їхні напади на комерційні судна спрямовані на підтримку палестинців у війні Ізраїлю в Газі. Їхні напади порушили глобальне судноплавство та розпалили побоювання глобальної інфляції. Вони також посилили стурбованість тим, що наслідки війни Ізраїлю та ХАМАСу можуть дестабілізувати Близький Схід.
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