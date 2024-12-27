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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль нанес масштабные авиаудары по военным объектам хуситов в Йемене

Израиль нанес масштабные авиаудары по военным объектам хуситов в Йемене

Киев  •  УНН

 • 3791 просмотра

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Военная авиация Израиля атаковала военные объекты хуситов в Йемене, включая аэропорт в Сане и порты на западном побережье. Удары были направлены на инфраструктуру, которая использовалась для контрабанды иранского оружия.

Военная авиация Израиля атаковала военные объекты хуситов в Йемене. Под удар, в частности, попал аэропорт в столице страны Сане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

Детали

Отмечается, что удары были нанесены по позициям террористов на западном побережье и в глубине страны.

В частности, были атакованы военная инфраструктура хуситов в столичном международном аэропорту Саны, а также на электростанциях Хезьяз и Рас Канатиб.

Эти военные объекты использовались террористическим режимом хуситов для контрабанды иранского оружия в регион и для въезда высокопоставленных иранских чиновников. Это еще один пример использования хуситами гражданской инфраструктуры в военных целях

- говорится в сообщении.

Кроме того, ЦАХАЛ нанесла удары по военной инфраструктуре в портах Аль-Худайда, Салиф и Рас Канатиб на западном побережье.

Напомним,

Йеменские хуситы совершили ракетный удар по столице Израиля, ракета упала в центре города на детской площадке. Пять человек получили легкие травмы от осколков стекла.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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