Израиль нанес масштабные авиаудары по военным объектам хуситов в Йемене
Киев • УНН
Военная авиация Израиля атаковала военные объекты хуситов в Йемене, включая аэропорт в Сане и порты на западном побережье. Удары были направлены на инфраструктуру, которая использовалась для контрабанды иранского оружия.
Военная авиация Израиля атаковала военные объекты хуситов в Йемене. Под удар, в частности, попал аэропорт в столице страны Сане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.
Детали
Отмечается, что удары были нанесены по позициям террористов на западном побережье и в глубине страны.
В частности, были атакованы военная инфраструктура хуситов в столичном международном аэропорту Саны, а также на электростанциях Хезьяз и Рас Канатиб.
Эти военные объекты использовались террористическим режимом хуситов для контрабанды иранского оружия в регион и для въезда высокопоставленных иранских чиновников. Это еще один пример использования хуситами гражданской инфраструктуры в военных целях
Кроме того, ЦАХАЛ нанесла удары по военной инфраструктуре в портах Аль-Худайда, Салиф и Рас Канатиб на западном побережье.
Напомним,
Йеменские хуситы совершили ракетный удар по столице Израиля, ракета упала в центре города на детской площадке. Пять человек получили легкие травмы от осколков стекла.