ООН приостанавливает работу в Йемене из-за задержания своих сотрудников хуситами
Киев • УНН
ООН временно прекратила передвижение персонала в районах Йемена, контролируемых хуситами, после задержания 7 сотрудников в Сане. Организация требует немедленного освобождения задержанных и осуждает действия хуситов.
ООН объявила о временном прекращении всех передвижений своего персонала в районах, контролируемых хуситами в Йемене, после задержания семи сотрудников в столице страны Сане. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Инцидент заставил международную организацию потребовать немедленного освобождения задержанных и осудить такие действия как недопустимые.
Это уже не первый случай конфликтов между ООН и хуситами. Ранее сообщалось, что в июне прошлого года эта группа удерживала 11 сотрудников ООН. Задержания вновь привлекают внимание к сложной ситуации с безопасностью в регионе и угрозе для международных гуманитарных миссий.
ООН продолжает использовать все возможные дипломатические каналы для разрешения ситуации и обеспечения безопасности своих сотрудников. На фоне растущего напряжения в регионе действия хуситов вызывают серьезную обеспокоенность международного сообщества, учитывая их причастность к атакам в Красном море и последующие ответные авиаудары.
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