ООН призупиняє роботу в Ємені через затримання своїх співробітників хуситами

ООН оголосила про тимчасове припинення всіх пересувань свого персоналу в районах, контрольованих хуситами в Ємені, після затримання семи співробітників у столиці країни Сані. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Інцидент змусив міжнародну організацію вимагати негайного звільнення затриманих і засудити такі дії як неприпустимі.

Це вже не перший випадок конфліктів між ООН і хуситами. Раніше повідомлялося, що в червні минулого року ця група утримувала 11 співробітників ООН. Затримання знову привертають увагу до складної безпекової ситуації в регіоні та загрози для міжнародних гуманітарних місій.

ООН продовжує використовувати всі можливі дипломатичні канали для вирішення ситуації та забезпечення безпеки своїх співробітників. На тлі зростаючої напруги в регіоні дії хуситів викликають серйозну стурбованість міжнародної спільноти, зважаючи на їх причетність до атак у Червоному морі та подальші авіаудари у відповідь.

У Червоному морі намагаються запобігти витоку нафти з підбитого хуситами танкера