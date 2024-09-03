У Червоному морі намагаються запобігти витоку нафти з підбитого хуситами танкера
Київ • УНН
У Червоному морі проводять операцію для запобігання розливу нафти з грецького танкера, пошкодженого хуситами. Ризик витоку зберігається, що може призвести до масштабної екологічної катастрофи.
У Червоному морі проводять операцію, щоб запобігти розливу нафти з грецького танкера, пошкодженого внаслідок обстрілу бойовиками-хуситами. Про це пише BBC, передає УНН.
Деталі
Танкер MV Sounion, що належить Греції, дрейфує біля берегів Оману – близько мільйона барелів нафти, які можуть потрапити в воду і спричинити масштабну екологічну катастрофу.
Стабілізувати ситуацію і запобігти витоку нафти намагаються низка приватних компаній, працівників захищають судна військової місії ЄС.
У Центральному командуванні США ввечері у вівторок повідомили, що операція ще триває, і ризик витоку нафти зберігається, та звинуватили підтримуваних Іраном хуситів у "безвідповідальних актах тероризму".
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Зазначається, що згідно з оцінкою Держдепу у разі розливу нафти із танкера він може бути у чотири рази більшим за катастрофу Exxon Valdez у 1989 році, коли витік нафти біля берегів Аляски забруднив близько 2100 км узбережжя.
Доповнення
Минулого тижня, єменські хусити дали дозвіл на відбуксирування нафтового танкера MV Sounion, що загорівся в Червоному морі після атаки
Команду ж танкера після обстрілу 21 серпня врятувало судно військової місії ЄС, на покинутому танкері досі триває пожежа.
Нагадаємо
Генеральний директор другої за величиною контейнерної групи у світі AP Møller-Maersk припускає, що перебої у світовій торгівлі через напади повстанців-хуситів у Ємені, які змушують судна уникати Червоного моря та Суецького каналу, можуть тривати до наступного року.