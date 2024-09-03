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У Червоному морі намагаються запобігти витоку нафти з підбитого хуситами танкера

У Червоному морі намагаються запобігти витоку нафти з підбитого хуситами танкера

Київ • УНН

 • 18474 перегляди

У Червоному морі проводять операцію для запобігання розливу нафти з грецького танкера, пошкодженого хуситами. Ризик витоку зберігається, що може призвести до масштабної екологічної катастрофи.

У Червоному морі проводять операцію, щоб запобігти розливу нафти з грецького танкера, пошкодженого внаслідок обстрілу бойовиками-хуситами. Про це пише BBC, передає УНН.

Деталі

Танкер MV Sounion, що належить Греції,  дрейфує біля берегів Оману – близько мільйона барелів нафти, які можуть потрапити в воду і спричинити масштабну екологічну катастрофу.

Стабілізувати ситуацію і запобігти витоку нафти намагаються низка приватних компаній, працівників захищають судна військової місії ЄС. 

У Центральному командуванні США ввечері у вівторок повідомили, що операція ще триває, і ризик витоку нафти зберігається, та звинуватили підтримуваних Іраном хуситів у "безвідповідальних актах тероризму". 

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Зазначається, що згідно з оцінкою Держдепу у разі розливу нафти із танкера він може бути у чотири рази більшим за катастрофу Exxon Valdez у 1989 році, коли витік нафти біля берегів Аляски забруднив близько 2100 км узбережжя. 

Доповнення

Минулого тижня, єменські хусити дали дозвіл на відбуксирування нафтового танкера MV Sounion, що загорівся в Червоному морі після атаки

Команду ж танкера після обстрілу 21 серпня врятувало судно військової місії ЄС, на покинутому танкері досі триває пожежа. 

Нагадаємо

Генеральний директор другої за величиною контейнерної групи у світі AP Møller-Maersk припускає, що перебої у світовій торгівлі через напади повстанців-хуситів у Ємені, які змушують судна уникати Червоного моря та Суецького каналу, можуть тривати до наступного року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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