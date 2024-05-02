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FT: перебої в торгівлі в Червоному морі можуть тривати до наступного року

FT: перебої в торгівлі в Червоному морі можуть тривати до наступного року

Київ • УНН

 • 42012 перегляди

Перебої у світовій торгівлі через напади повстанців-хуситів у Ємені, які змушують судна уникати Червоного моря та Суецького каналу, можуть тривати до наступного року.

Перебої у світовій торгівлі через неможливість суден використовувати Червоне море або Суецький канал для перевезень між Азією та Європою можуть тривати до наступного року. Про це заявив генеральний директор другої за величиною контейнерної групи у світі AP Møller-Maersk, передає Financial Times, пише УНН.

Деталі

Виконавчий директор данської компанії AP Møller-Maersk Вінсент Клерк, заявив, що немає жодних ознак послаблення напруженості після того, як напади повстанців-хуситів в Ємені змусили контейнерні судноплавні компанії перенаправляти свої судна в обхід мису Доброї Надії, що збільшило час і вартість транспортування товарів.

Ми бачимо, що ситуація в Червоному морі не буде короткочасною, а триватиме щонайменше до другої половини року...Ми не дуже оптимістично налаштовані щодо того, що зможемо пройти через Суец найближчим часом,

- зазначив він.

Зазначається, що витрати на контейнерні перевезення - основу світової торгівлі - різко зросли з початку атак Хуті в середині листопада, а збільшення часу доставки спричинило проблеми з ланцюгами поставок для роздрібних торговців і виробників.

Компанія заявила, що обсяги перевезень у першому кварталі цього року були вищими, ніж вона очікувала, що в поєднанні з тривалими перебоями в Червоному морі змусило її переглянути свої фінансові прогнози на поточний рік. Тепер компанія очікує, що її операційні збитки становитимуть від нуля до 2 млрд доларів, тоді як раніше вона прогнозувала збитки в розмірі 5 млрд доларів.

Нагадаємо

Танкери, які перевозять російську нафту, продовжують плавати через Червоне море, практично не перериваючи діяльність через напади хуситів на судноплавство, і наражаються на менші ризики, ніж конкуренти.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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