В Красном море пытаются предотвратить утечку нефти из подбитого хуситами танкера

В Красном море проводят операцию, чтобы предотвратить разлив нефти с греческого танкера, поврежденного в результате обстрела боевиками-хуситами. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

Танкер MV Sounion, принадлежащий Греции, дрейфует у берегов Омана - около миллиона баррелей нефти, которые могут попасть в воду и вызвать масштабную экологическую катастрофу.

Стабилизировать ситуацию и предотвратить утечку нефти пытаются ряд частных компаний, работников защищают суда военной миссии ЕС.

В Центральном командовании США вечером во вторник сообщили, что операция еще продолжается, и риск утечки нефти сохраняется, и обвинили поддерживаемых Ираном хуситов в «безответственных актах терроризма».

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Отмечается, что согласно оценке Госдепа в случае разлива нефти из танкера он может быть в четыре раза больше катастрофы Exxon Valdez в 1989 году, когда утечка нефти у берегов Аляски загрязнила около 2100 км побережья.

Дополнение

На прошлой неделе, йеменские хуситы дали разрешение на отбуксировку нефтяного танкера MV Sounion, загоревшегося в Красном море после атаки

Команду же танкера после обстрела 21 августа спасло судно военной миссии ЕС, на заброшенном танкере до сих пор продолжается пожар.

Напомним,

Генеральный директор второй по величине контейнерной группы в мире AP Møller-Maersk предполагает, что перебои в мировой торговле из-за нападений повстанцев-хуситов в Йемене, которые заставляют суда избегать Красного моря и Суэцкого канала, могут продлиться до следующего года.