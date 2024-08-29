Хусити дозволили відбуксирувати палаючий танкер MV Sounion у Червоному морі
Київ • УНН
Єменські хусити дозволили відбуксирувати нафтовий танкер MV Sounion, що загорівся після атаки в Червоному морі. Попри це, тимчасове перемир'я між сторонами конфлікту ще не досягнуто, існує ризик витоку нафти.
Хусити дозволили на відбуксирування нафтового танкера MV Sounion, який горів у Червоному морі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Єменські хусити дозволили на відбуксирування нафтового танкера MV Sounion, що загорівся в Червоному морі після атаки минулого тижня. Танкер, який став мішенню хуситів, наразі горить, втім існує ризик витоку нафти в море, як повідомляє Пентагон.
Попри дозвіл на буксирування судна, тимчасове перемир'я між хуситами та іншими сторонами конфлікту ще не було досягнуто. Це контрастує з попередніми повідомленнями від посольства Ірану в ООН, яке підтримує хуситів і заявило про погоджене тимчасове припинення вогню.
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