Напад хуситів на грецький танкер у Червоному морі спричинив три пожежі

На нафтовому танкері під грецьким прапором у Червоному морі спалахнули три пожежі після нападу хуситів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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У Червоному морі на нафтовому танкері під грецьким прапором "Суніон" спалахнули три пожежі. Про це повідомило Управління морської торгівлі Сполученого Королівства в п'ятницю, на наступний день після того, як рятувальники евакуювали екіпаж танкера через напад єменських бойовиків-хуситів.

Бойовики-хусити, які є прихильниками Ірану та контролюють найбільш густонаселені регіони Ємену, заявили, що атака на нафтовий танкер "Суніон" була частиною їхньої 10-місячної кампанії проти комерційного судноплавства. Вони стверджують, що таким чином підтримують палестинців у війні між Ізраїлем та ХАМАС у Газі.

FT: перебої в торгівлі в Червоному морі можуть тривати до наступного року