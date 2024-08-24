Нападение хуситов на греческий танкер в Красном море вызвало три пожара
Киев • УНН
На нефтяном танкере «Сунион» под греческим флагом в Красном море вспыхнули три пожара после атаки йеменских боевиков-хуситов. Хуситы заявили, что нападение является частью их кампании против коммерческого судоходства в поддержку палестинцев.
На нефтяном танкере под греческим флагом в Красном море вспыхнули три пожара после нападения хуситов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В Красном море на нефтяном танкере под греческим флагом «Сунион» вспыхнули три пожара. Об этом сообщило Управление морской торговли Соединенного Королевства в пятницу, на следующий день после того, как спасатели эвакуировали экипаж танкера из-за нападения йеменских боевиков-хуситов.
Боевики-хуситы, которые являются сторонниками Ирана и контролируют наиболее густонаселенные регионы Йемена, заявили, что атака на нефтяной танкер «Сунион» была частью их 10-месячной кампании против коммерческого судоходства. Они утверждают, что таким образом поддерживают палестинцев в войне между Израилем и ХАМАС в Газе.
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