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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нападение хуситов на греческий танкер в Красном море вызвало три пожара

Нападение хуситов на греческий танкер в Красном море вызвало три пожара

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 00:34  •  3871 просмотра

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На нефтяном танкере «Сунион» под греческим флагом в Красном море вспыхнули три пожара после атаки йеменских боевиков-хуситов. Хуситы заявили, что нападение является частью их кампании против коммерческого судоходства в поддержку палестинцев.

На нефтяном танкере под греческим флагом в Красном море вспыхнули три пожара после нападения хуситов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В Красном море на нефтяном танкере под греческим флагом «Сунион» вспыхнули три пожара. Об этом сообщило Управление морской торговли Соединенного Королевства в пятницу, на следующий день после того, как спасатели эвакуировали экипаж танкера из-за нападения йеменских боевиков-хуситов.

Боевики-хуситы, которые являются сторонниками Ирана и контролируют наиболее густонаселенные регионы Йемена, заявили, что атака на нефтяной танкер «Сунион» была частью их 10-месячной кампании против коммерческого судоходства. Они утверждают, что таким образом поддерживают палестинцев в войне между Израилем и ХАМАС в Газе.

FT: перебої в торгівлі в Червоному морі можуть тривати до наступного року2 мая 2024, 11:34 • 41520 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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