Нападение хуситов на греческий танкер в Красном море вызвало три пожара

На нефтяном танкере под греческим флагом в Красном море вспыхнули три пожара после нападения хуситов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В Красном море на нефтяном танкере под греческим флагом «Сунион» вспыхнули три пожара. Об этом сообщило Управление морской торговли Соединенного Королевства в пятницу, на следующий день после того, как спасатели эвакуировали экипаж танкера из-за нападения йеменских боевиков-хуситов.

Боевики-хуситы, которые являются сторонниками Ирана и контролируют наиболее густонаселенные регионы Йемена, заявили, что атака на нефтяной танкер «Сунион» была частью их 10-месячной кампании против коммерческого судоходства. Они утверждают, что таким образом поддерживают палестинцев в войне между Израилем и ХАМАС в Газе.

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