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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хуситы разрешили отбуксировать горящий танкер MV Sounion в Красном море

Хуситы разрешили отбуксировать горящий танкер MV Sounion в Красном море

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 22:56  •  7964 просмотра

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Йеменские хуситы позволили отбуксировать нефтяной танкер MV Sounion, загоревшийся после атаки в Красном море. Несмотря на это, временное перемирие между сторонами конфликта еще не достигнуто, существует риск утечки нефти.

Хуситы разрешили на отбуксировку нефтяного танкера MV Sounion, который горел в Красном море. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Йеменские хуситы разрешили на отбуксировку нефтяного танкера MV Sounion, загоревшегося в Красном море после атаки на прошлой неделе. Танкер, который стал мишенью хуситов, пока горит, впрочем существует риск утечки нефти в море, как сообщает Пентагон.

Несмотря на разрешение на буксировку судна, временное перемирие между хуситами и другими сторонами конфликта еще не было достигнуто. Это контрастирует с предыдущими сообщениями от посольства Ирана в ООН, которое поддерживает хуситов и заявило о согласованном временном прекращении огня.

Напад хуситів на грецький танкер у Червоному морі спричинив три пожежі24 августа 2024, 00:34 • 107866 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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