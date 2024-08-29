Хуситы разрешили отбуксировать горящий танкер MV Sounion в Красном море

Хуситы разрешили на отбуксировку нефтяного танкера MV Sounion, который горел в Красном море. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Йеменские хуситы разрешили на отбуксировку нефтяного танкера MV Sounion, загоревшегося в Красном море после атаки на прошлой неделе. Танкер, который стал мишенью хуситов, пока горит, впрочем существует риск утечки нефти в море, как сообщает Пентагон.

Несмотря на разрешение на буксировку судна, временное перемирие между хуситами и другими сторонами конфликта еще не было достигнуто. Это контрастирует с предыдущими сообщениями от посольства Ирана в ООН, которое поддерживает хуситов и заявило о согласованном временном прекращении огня.

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