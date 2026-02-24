Иран вынес первый смертный приговор участнику январских протестов вопреки предупреждениям США
Киев • УНН
Революционный суд в Тегеране приговорил к смертной казни Мохаммеда Аббаси, обвинив его во "враждебности против бога" и убийстве силовика.
Революционный суд в Тегеране приговорил к смертной казни Мохаммеда Аббаси, обвинив его во "враждебности против бога" и убийстве силовика во время массовых беспорядков. Это решение стало первым официальным смертным приговором, связанным с недавней волной протестов, несмотря на прямые угрозы Вашингтона применить военную силу в случае исполнения таких наказаний. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Вынесение приговора произошло на фоне чрезвычайно напряженной международной ситуации, когда президент США Дональд Трамп открыто предостерег Тегеран от проведения казней протестующих.
Подсудимые не имеют доступа к адвокату, которого они хотели, и им предоставили государственного защитника
Несмотря на риск военных действий со стороны США и осуждение правозащитных групп, иранские власти продолжают репрессивную политику, пытаясь подавить самые масштабные внутренние беспорядки с 1979 года.
"Свобода Ирана": тысячи людей вышли на демонстрацию в Берлине в поддержку иранских повстанцев08.02.26, 04:48 • 10209 просмотров
Правозащитники отмечают, что во время подавления выступлений уже погибли тысячи людей, а использование смертной казни является попыткой режима запугать остальных участников сопротивления.
Репрессии против семьи обвиняемого и правовой вакуум
Помимо смертного приговора Мохаммеду Аббаси, судебная система Ирана назначила длительный срок заключения его дочери Фатеме, которую приговорили к 25 годам тюрьмы за участие в демонстрациях.
Трамп выразил удивление отсутствием капитуляции Ирана на фоне масштабного военного давления США23.02.26, 04:55 • 5942 просмотра
Родные осужденного отвергают все обвинения в убийстве, заявляя об отсутствии доказательств и невозможности получить справедливую защиту в суде. Сейчас приговор ожидает подтверждения Верховным судом Ирана, что станет решающим моментом в дальнейшем развитии дипломатического и военного противостояния между Тегераном и Западом.
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине19.02.26, 16:46 • 88841 просмотр