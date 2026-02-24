$43.300.02
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 1508 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 2200 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 3998 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 8178 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 11534 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 12565 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 12450 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 20977 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13228 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Иран вынес первый смертный приговор участнику январских протестов вопреки предупреждениям США

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Революционный суд в Тегеране приговорил к смертной казни Мохаммеда Аббаси, обвинив его во "враждебности против бога" и убийстве силовика.

Иран вынес первый смертный приговор участнику январских протестов вопреки предупреждениям США

Революционный суд в Тегеране приговорил к смертной казни Мохаммеда Аббаси, обвинив его во "враждебности против бога" и убийстве силовика во время массовых беспорядков. Это решение стало первым официальным смертным приговором, связанным с недавней волной протестов, несмотря на прямые угрозы Вашингтона применить военную силу в случае исполнения таких наказаний. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Вынесение приговора произошло на фоне чрезвычайно напряженной международной ситуации, когда президент США Дональд Трамп открыто предостерег Тегеран от проведения казней протестующих.

Подсудимые не имеют доступа к адвокату, которого они хотели, и им предоставили государственного защитника

– сообщил для Reuters источник, близкий к семье осужденного.

Несмотря на риск военных действий со стороны США и осуждение правозащитных групп, иранские власти продолжают репрессивную политику, пытаясь подавить самые масштабные внутренние беспорядки с 1979 года.

"Свобода Ирана": тысячи людей вышли на демонстрацию в Берлине в поддержку иранских повстанцев08.02.26, 04:48 • 10209 просмотров

Правозащитники отмечают, что во время подавления выступлений уже погибли тысячи людей, а использование смертной казни является попыткой режима запугать остальных участников сопротивления.

Репрессии против семьи обвиняемого и правовой вакуум

Помимо смертного приговора Мохаммеду Аббаси, судебная система Ирана назначила длительный срок заключения его дочери Фатеме, которую приговорили к 25 годам тюрьмы за участие в демонстрациях.

Трамп выразил удивление отсутствием капитуляции Ирана на фоне масштабного военного давления США23.02.26, 04:55 • 5942 просмотра

Родные осужденного отвергают все обвинения в убийстве, заявляя об отсутствии доказательств и невозможности получить справедливую защиту в суде. Сейчас приговор ожидает подтверждения Верховным судом Ирана, что станет решающим моментом в дальнейшем развитии дипломатического и военного противостояния между Тегераном и Западом.

США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине19.02.26, 16:46 • 88841 просмотр

Степан Гафтко

