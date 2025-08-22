Українські веслувальниці стали чемпіонками світу на дистанції 500 м
Київ • УНН
Українські веслувальниці Людмила Лузан та Ірина Федорів завоювал для України перше "золото" чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное. Чемпіонаті світу 2025 з веслування на байдарках і каное, проходить в Італії, у Мілані.
На чемпіонаті світу з веслування в Мілані український дует Людмила Лузан та Ірина Федорів здобув "золото" на дистанції 500 метрів, випередивши канадських та іспанських спортсменок.
Про це пише УНН із посиланням на Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України.
На світовій першості з веслування на байдарках і каное, що триває в італійському Мілані, українська збірна завоювала першу нагороду! У фіналі змагань каное-двійок на дистанції 500 метрів Людмила Лузан та Ірина Федорів захопили лідерство і до фінішу не віддали його! Українки фінішували з результатом 1:53,3 хв, залишивши позаду Канаду (1:54,36) та Іспанію (1:54,84)
Для Людмили Лузан це вже п’яте "золото" чемпіонатів світу і друге на дистанції 500 метрів. Ірина Федорів уперше піднялася на світовий п’єдестал - і одразу на найвищу сходинку.
У червні цього року український дует здобув "срібло" чемпіонату Європи на тій же дистанції, поступившись іспанським спортсменкам, які сьогодні завоювали бронзу, як зазначили у комітеті.
Українська стрибунка Бех-Романчук отримала дискваліфікацію на 4 роки за вживання допінгу19.08.25, 19:50 • 3082 перегляди