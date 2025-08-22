Українські веслувальниці стали чемпіонками світу на дистанції 500 м

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Ірина Федорів завоювал для України перше "золото" чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное. Чемпіонаті світу 2025 з веслування на байдарках і каное, проходить в Італії, у Мілані.