Ексклюзив
15:16 • 2344 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 3174 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 3340 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 5040 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 9896 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 9476 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 15060 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 17200 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12245 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13136 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Публікації
Ексклюзиви
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto15:31 • 1216 перегляди
Українські веслувальниці стали чемпіонками світу на дистанції 500 м

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Ірина Федорів завоювал для України перше "золото" чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное. Чемпіонаті світу 2025 з веслування на байдарках і каное, проходить в Італії, у Мілані.

Українські веслувальниці стали чемпіонками світу на дистанції 500 м

На чемпіонаті світу з веслування в Мілані український дует Людмила Лузан та Ірина Федорів здобув "золото" на дистанції 500 метрів, випередивши канадських та іспанських спортсменок.

Про це пише УНН із посиланням на Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України.

На світовій першості з веслування на байдарках і каное, що триває в італійському Мілані, українська збірна завоювала першу нагороду! У фіналі змагань каное-двійок на дистанції 500 метрів Людмила Лузан та Ірина Федорів захопили лідерство і до фінішу не віддали його! Українки фінішували з результатом 1:53,3 хв, залишивши позаду Канаду (1:54,36) та Іспанію (1:54,84)

- повідомили у НОК.

Для Людмили Лузан це вже п’яте "золото" чемпіонатів світу і друге на дистанції 500 метрів. Ірина Федорів уперше піднялася на світовий п’єдестал - і одразу на найвищу сходинку.

У червні цього року український дует здобув "срібло" чемпіонату Європи на тій же дистанції, поступившись іспанським спортсменкам, які сьогодні завоювали бронзу, як зазначили у комітеті.

Українська стрибунка Бех-Романчук отримала дискваліфікацію на 4 роки за вживання допінгу19.08.25, 19:50 • 3082 перегляди

Альона Уткіна

Спорт
Національний олімпійський комітет
Мілан
Канада
Іспанія
Україна