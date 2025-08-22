Украинские гребчихи стали чемпионками мира на дистанции 500 м

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
15:16 • 2626 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
14:47 • 3420 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 3528 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 5260 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
13:07 • 10034 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
12:16 • 9536 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 15127 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 17251 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 12270 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13162 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
88%
741мм
Популярные новости
Путин тянет время и верит "в падение Украины по вьетнамскому сценарию" - ЦПД22 августа, 06:29 • 5984 просмотра
В Китае из-за обрыва каната на строительстве моста 7 погибших, 9 пропавших без вестиVideo22 августа, 06:32 • 3654 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo22 августа, 08:13 • 15033 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 12261 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 6962 просмотра
публикации
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto15:31 • 1424 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
15:16 • 2626 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
14:30 • 5260 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
13:07 • 10034 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:30 • 15127 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Юлия Свириденко
Сергей Кузьминых
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Черное море
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo14:39 • 3528 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони13:10 • 2732 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 6978 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 12269 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 23291 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Лекарственные средства
Крылатая ракета
Евро
Кудс Мохаджер-6

Украинские гребчихи стали чемпионками мира на дистанции 500 м

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Украинские гребчихи Людмила Лузан и Ирина Федорив завоевали для Украины первое «золото» чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Чемпионат мира 2025 по гребле на байдарках и каноэ проходит в Италии, в Милане.

Украинские гребчихи стали чемпионками мира на дистанции 500 м

На чемпионате мира по гребле в Милане украинский дуэт Людмила Лузан и Ирина Федорив завоевал "золото" на дистанции 500 метров, опередив канадских и испанских спортсменок.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины и национальную олимпийскую сборную Украины.

На мировом первенстве по гребле на байдарках и каноэ, которое проходит в итальянском Милане, украинская сборная завоевала первую награду! В финале соревнований каноэ-двоек на дистанции 500 метров Людмила Лузан и Ирина Федорив захватили лидерство и до финиша не отдали его! Украинки финишировали с результатом 1:53,3 мин, оставив позади Канаду (1:54,36) и Испанию (1:54,84)

- сообщили в НОК.

Для Людмилы Лузан это уже пятое "золото" чемпионатов мира и второе на дистанции 500 метров. Ирина Федорив впервые поднялась на мировой пьедестал - и сразу на высшую ступень.

В июне этого года украинский дуэт завоевал "серебро" чемпионата Европы на той же дистанции, уступив испанским спортсменкам, которые сегодня завоевали бронзу, как отметили в комитете.

Украинская прыгунья Бех-Романчук получила дисквалификацию на 4 года за употребление допинга19.08.25, 19:50 • 3082 просмотра

Алена Уткина

Спорт
Национальный олимпийский комитет
Милан
Канада
Испания
Украина