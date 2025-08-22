Украинские гребчихи стали чемпионками мира на дистанции 500 м
Киев • УНН
Украинские гребчихи Людмила Лузан и Ирина Федорив завоевали для Украины первое «золото» чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Чемпионат мира 2025 по гребле на байдарках и каноэ проходит в Италии, в Милане.
На чемпионате мира по гребле в Милане украинский дуэт Людмила Лузан и Ирина Федорив завоевал "золото" на дистанции 500 метров, опередив канадских и испанских спортсменок.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины и национальную олимпийскую сборную Украины.
На мировом первенстве по гребле на байдарках и каноэ, которое проходит в итальянском Милане, украинская сборная завоевала первую награду! В финале соревнований каноэ-двоек на дистанции 500 метров Людмила Лузан и Ирина Федорив захватили лидерство и до финиша не отдали его! Украинки финишировали с результатом 1:53,3 мин, оставив позади Канаду (1:54,36) и Испанию (1:54,84)
Для Людмилы Лузан это уже пятое "золото" чемпионатов мира и второе на дистанции 500 метров. Ирина Федорив впервые поднялась на мировой пьедестал - и сразу на высшую ступень.
В июне этого года украинский дуэт завоевал "серебро" чемпионата Европы на той же дистанции, уступив испанским спортсменкам, которые сегодня завоевали бронзу, как отметили в комитете.
