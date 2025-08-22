Украинские гребчихи стали чемпионками мира на дистанции 500 м

Украинские гребчихи Людмила Лузан и Ирина Федорив завоевали для Украины первое «золото» чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Чемпионат мира 2025 по гребле на байдарках и каноэ проходит в Италии, в Милане.