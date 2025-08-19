Українська стрибунка Бех-Романчук отримала дискваліфікацію на 4 роки за вживання допінгу

$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 16299 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 31049 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 30132 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 30976 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 24924 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 22079 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 90908 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 70637 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 84768 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103062 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.7м/с
44%
749мм
Популярнi новини
Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні19 серпня, 07:45 • 19920 перегляди
"Сполучення більше нема": Сили оборони України знищили російський потяг з пальним на ЗапоріжжіPhoto19 серпня, 08:51 • 7582 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 17283 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 22082 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 18797 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13 • 31049 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
12:09 • 30132 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 19558 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 30976 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 22897 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 17927 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 101900 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 55755 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 112480 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 101253 перегляди
Актуальне
Fox News
The Guardian
Євро
Долар США
BFM TV

Українська стрибунка Бех-Романчук отримала дискваліфікацію на 4 роки за вживання допінгу

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Марина Бех-Романчук дискваліфікована на 4 роки з 13 травня 2025 року через позитивний допінг-тест. Спортсменка не погоджується з рішенням AIU та відмовилася визнавати провину.

Українська стрибунка Бех-Романчук отримала дискваліфікацію на 4 роки за вживання допінгу

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук дискваліфікована на 4 роки через позитивне тест на допінг. Про це йдеться у рішенні незалежної організації по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці (AIU), пише УНН.

Деталі

Як вказується у рішенні, Бех-Романчук було дискваліфіковано на 4 роки, починаючи з 13 травня 2025 року, а також її було позбавлено всіх нагород медалей, очок, призів тагонорарів за участь у змаганнях, які вона здобула в період з 7 грудня 2024 року.

Зазначається, що спортсменка могла отримати менше покарання - у два роки, однак вона мала визнати свою провину, чого вона не зробила. Сама ж Бех-Романчук в Instagram написала, що не згодна з рішенням Athletics Integrity Unit.

Сьогодні мені доводиться робити важкий вибір. Я більше не можу боротися на два фронти - за своє чесне ім’я перед Athletics Integrity Unit і за своє майбутнє в особистому житті. Це неймовірно виснажує, насамперед емоційно і впливає на моє здоровʼя. Іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на своїй родині і власному здоров’ї. Невдовзі буде оприлюднене рішення Athletics Integrity Unit, з яким я категорично не згодна. Я відмовилася підписувати будь які документи, що вимагали визнання моєї провини, бо я чесна людина і для мене важлива моя людяність та гідність. Мені боляче від того що до моєї справи поставилися халатно і не провели необхідного розслідування. Розумію, що це викликає багато запитань - тому вже скоро я дам одне велике інтерв’ю, у якому відверто розповім усе. А поки я прошу про розуміння, збереження приватності і підтримку для себе та своєї родини

- написала спортсменка. 

У Федерації легкої атлетики України наголосили, що жодна з допінг-проб, взятих під час змагань, та жодна з численних позазмагальних проб, зокрема в період з вересня по листопад 2024 року, не давала позитивного результату.

 "Як зазначається на сайті, підставою для цього (дискваліфікації - ред.) стала "наявність/використання забороненої речовини (тестостерон)" а термін дискваліфікації складе 4 роки, починаючи з 13 травня 2025 року.

Марина Бех-Романчук – одна з найтитулованіших і найсильніших атлеток світу. Всі ми знаємо, скільки труднощів – як фізичних, так і психологічних – їй доводилося долати, щоб досягати мети.

Ми також знаємо Марину як дуже відповідальну спортсменку, й тим складніше повірити в те, що вона свідомо могла порушити правила.

Жодна з допінг-проб, взятих під час змагань, та жодна з численних позазмагальних проб, зокрема в період з вересня по листопад 2024 року, не давала позитивного результату.

Проте рішення ухвалене й це боляче б’є по іміджу не лише спортсменки, а й усієї легкої атлетики України. При цьому у своїй діяльності ФЛАУ дотримується принципу чесної гри й виступає за чистий спорт", - зазначили у Федерації.

Також у Федерація у своїй заяві наголосили, що "й надалі докладатимуть максимум зусиль для боротьби з застосуванням заборонених методів і препаратів та для підвищення рівня освіченості наших спортсменів, тренерів і фахівців з питання щодо порядку дотримання всіх антидопінгових правил та процедур, які ними передбачені, а також повного розуміння їх прав та обов’язків".

Нагадаємо

В травні УНН повідомляв, що українська стрибунка Марина Бех-Романчук отримала відсторонення від змагань через позитивний результат допінг-тесту. 

Павло Башинський

Спорт
Марина Бех-Романчук
Україна
Instagram