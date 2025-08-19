Українська стрибунка Бех-Романчук отримала дискваліфікацію на 4 роки за вживання допінгу

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук дискваліфікована на 4 роки через позитивне тест на допінг. Про це йдеться у рішенні незалежної організації по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці (AIU), пише УНН.

Деталі

Як вказується у рішенні, Бех-Романчук було дискваліфіковано на 4 роки, починаючи з 13 травня 2025 року, а також її було позбавлено всіх нагород медалей, очок, призів тагонорарів за участь у змаганнях, які вона здобула в період з 7 грудня 2024 року.

Зазначається, що спортсменка могла отримати менше покарання - у два роки, однак вона мала визнати свою провину, чого вона не зробила. Сама ж Бех-Романчук в Instagram написала, що не згодна з рішенням Athletics Integrity Unit.

Сьогодні мені доводиться робити важкий вибір. Я більше не можу боротися на два фронти - за своє чесне ім’я перед Athletics Integrity Unit і за своє майбутнє в особистому житті. Це неймовірно виснажує, насамперед емоційно і впливає на моє здоровʼя. Іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на своїй родині і власному здоров’ї. Невдовзі буде оприлюднене рішення Athletics Integrity Unit, з яким я категорично не згодна. Я відмовилася підписувати будь які документи, що вимагали визнання моєї провини, бо я чесна людина і для мене важлива моя людяність та гідність. Мені боляче від того що до моєї справи поставилися халатно і не провели необхідного розслідування. Розумію, що це викликає багато запитань - тому вже скоро я дам одне велике інтерв’ю, у якому відверто розповім усе. А поки я прошу про розуміння, збереження приватності і підтримку для себе та своєї родини - написала спортсменка.

У Федерації легкої атлетики України наголосили, що жодна з допінг-проб, взятих під час змагань, та жодна з численних позазмагальних проб, зокрема в період з вересня по листопад 2024 року, не давала позитивного результату.

"Як зазначається на сайті, підставою для цього (дискваліфікації - ред.) стала "наявність/використання забороненої речовини (тестостерон)" а термін дискваліфікації складе 4 роки, починаючи з 13 травня 2025 року.

Марина Бех-Романчук – одна з найтитулованіших і найсильніших атлеток світу. Всі ми знаємо, скільки труднощів – як фізичних, так і психологічних – їй доводилося долати, щоб досягати мети.

Ми також знаємо Марину як дуже відповідальну спортсменку, й тим складніше повірити в те, що вона свідомо могла порушити правила.

Проте рішення ухвалене й це боляче б’є по іміджу не лише спортсменки, а й усієї легкої атлетики України. При цьому у своїй діяльності ФЛАУ дотримується принципу чесної гри й виступає за чистий спорт", - зазначили у Федерації.

Також у Федерація у своїй заяві наголосили, що "й надалі докладатимуть максимум зусиль для боротьби з застосуванням заборонених методів і препаратів та для підвищення рівня освіченості наших спортсменів, тренерів і фахівців з питання щодо порядку дотримання всіх антидопінгових правил та процедур, які ними передбачені, а також повного розуміння їх прав та обов’язків".

