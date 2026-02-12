Фігурист Кирило Марсак після рекорду України поділився враженнями від Олімпіади
Київ • УНН
Кирило Марсак дебютував на Олімпійських іграх, встановивши рекорд України з 86,89 бала. Він посів 11-те місце, що є найкращим результатом країни з 1998 року.
10 лютого український фігурист Кирило Марсак дебютував на XXV зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні з короткою програмою, присвяченою батькові, який служить в Україні. Спортсмен встановив рекорд країни на цих Іграх. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву НОК.
Деталі
Кирило набрав 86,89 бала - на 10 більше за свій попередній рекорд - і посів проміжне 11-те місце. Це стало найкращим результатом України у короткій програмі на Олімпіадах із 1998 року.
Прокат вийшов на всі 100%. Я вважаю, що в той день не міг зробити краще - це був максимум. Звичайно, стрибкові елементи дали найбільше балів, а 4-й рівень доріжки допоміг у цьому. Результат показав, що ми вже точно будемо виступати у довільній програмі. Підходити будемо спокійно, просто робити свій максимум та кайфувати від усього, що тут відбувається
Він також відзначив атмосферу на Олімпійських іграх:
"Атмосфера на льоду просто неймовірна. Підтримка трибун дуже допомогла прокатати програму. Я не сказав би, що відчуваю сильну різницю з іншими великими змаганнями, принаймні для себе, але те, що це саме Олімпіада, додає особливості та задоволення під час виступу".
Особливе значення для Кирила мав і емоційний аспект виступу, адже його батько зараз служить в лавах Сил оборони України.
Мій батько дивився мій виступ у прямому ефірі. Він був дуже радий та пишався мною. У мене була можливість трохи поспілкуватися з ним після програми
Нагадаємо, що 13 лютого о 20:00 за Києвом Кирило знову вийде на лід для виконання довільної програми.
