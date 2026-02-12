Фигурист Кирилл Марсак после рекорда Украины поделился впечатлениями от Олимпиады

10 февраля украинский фигурист Кирилл Марсак дебютировал на XXV зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине с короткой программой, посвященной отцу, который служит в Украине. Спортсмен установил рекорд страны на этих Играх. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление НОК.

Кирилл набрал 86,89 балла — на 10 больше своего предыдущего рекорда — и занял промежуточное 11-е место. Это стало лучшим результатом Украины в короткой программе на Олимпиадах с 1998 года.

Прокат получился на все 100%. Я считаю, что в тот день не мог сделать лучше - это был максимум. Конечно, прыжковые элементы дали больше всего баллов, а 4-й уровень дорожки помог в этом. Результат показал, что мы уже точно будем выступать в произвольной программе. Подходить будем спокойно, просто делать свой максимум и кайфовать от всего, что здесь происходит

Он также отметил атмосферу на Олимпийских играх:

"Атмосфера на льду просто невероятная. Поддержка трибун очень помогла прокатать программу. Я не сказал бы, что чувствую сильную разницу с другими крупными соревнованиями, по крайней мере для себя, но то, что это именно Олимпиада, добавляет особенности и удовольствия во время выступления".

Особое значение для Кирилла имел и эмоциональный аспект выступления, ведь его отец сейчас служит в рядах Сил обороны Украины.

Мой отец смотрел мое выступление в прямом эфире. Он был очень рад и гордился мной. У меня была возможность немного пообщаться с ним после программы