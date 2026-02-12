Фигурист Кирилл Марсак после рекорда Украины поделился впечатлениями от Олимпиады

$43.030.06
Эксклюзив
16:21 • 36 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 1060 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 7530 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 12699 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 14845 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 18473 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 20867 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 27586 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026
12 февраля, 08:30 • 73605 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 48776 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторы
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенца
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандалов
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 74124 просмотра
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Германия
Государственная граница Украины
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рацион
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенца
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвке
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Отопление

Фигурист Кирилл Марсак после рекорда Украины поделился впечатлениями от Олимпиады

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Кирилл Марсак дебютировал на Олимпийских играх, установив рекорд Украины с 86,89 балла. Он занял 11-е место, что является лучшим результатом страны с 1998 года.

Фигурист Кирилл Марсак после рекорда Украины поделился впечатлениями от Олимпиады

10 февраля украинский фигурист Кирилл Марсак дебютировал на XXV зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине с короткой программой, посвященной отцу, который служит в Украине. Спортсмен установил рекорд страны на этих Играх. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление НОК.

Детали

Кирилл набрал 86,89 балла — на 10 больше своего предыдущего рекорда — и занял промежуточное 11-е место. Это стало лучшим результатом Украины в короткой программе на Олимпиадах с 1998 года.

Прокат получился на все 100%. Я считаю, что в тот день не мог сделать лучше - это был максимум. Конечно, прыжковые элементы дали больше всего баллов, а 4-й уровень дорожки помог в этом. Результат показал, что мы уже точно будем выступать в произвольной программе. Подходить будем спокойно, просто делать свой максимум и кайфовать от всего, что здесь происходит

- рассказал спортсмен.

Он также отметил атмосферу на Олимпийских играх:

"Атмосфера на льду просто невероятная. Поддержка трибун очень помогла прокатать программу. Я не сказал бы, что чувствую сильную разницу с другими крупными соревнованиями, по крайней мере для себя, но то, что это именно Олимпиада, добавляет особенности и удовольствия во время выступления".

Особое значение для Кирилла имел и эмоциональный аспект выступления, ведь его отец сейчас служит в рядах Сил обороны Украины.

Мой отец смотрел мое выступление в прямом эфире. Он был очень рад и гордился мной. У меня была возможность немного пообщаться с ним после программы

- поделился спортсмен в интервью НОК.

Напомним, что 13 февраля в 20:00 по Киеву Кирилл снова выйдет на лед для выполнения произвольной программы.

