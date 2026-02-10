Посвятил программу отцу, защищающему Украину: фигурист Марсак феерично дебютировал на Олимпиаде

Украинский фигурист Кирилл Марсак блестяще дебютировал на XXV зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине 2026, с короткой программой, которую посвятил своему отцу, защищающему Украину, передает УНН со ссылкой на НОК.

Детали

По данным НОК, в коротком прокате Марсак набрал 86,89 баллов — на 10 баллов больше своего личного рекорда. Этот результат гарантировал украинцу выход в произвольную программу Игр, которая состоится в четверг, 12 февраля.

Невероятный прокат состоялся перед заполненными трибунами арены в Милане! Немало украинских болельщиков с "сине-желтыми" флагами создали особую атмосферу во время и после выступления Кирилла Марсака, добавили в НОК.