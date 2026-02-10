Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, ставший знаменосцем на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине, дал пресс-конференцию после решения Международного олимпийского комитета запретить ему выступать в шлеме с фотографиями погибших украинских спортсменов, передает УНН.

Спортсмен подчеркнул, что не считает запрет МОК оправданным. Владислав добавил, что элемент экипировки не содержит расовой дискриминации или политической пропаганды. Гераскевич также отметил важность напоминания миру о событиях, происходящих в Украине.

Вы уже слышали о ситуации в Украине и о, скажем так, усталости от войны. Надо понимать, что в мировых медиа эта тема со временем отходит на второй план. Люди в Украине иногда чувствуют, что о них забывают. Поэтому важно напоминать миру о том, что происходит в Украине сейчас – отметил Гераскевич.

Кстати, на шлеме изображены 24 украинских спортсмена, погибших в результате российской агрессии, однако Гераскевич уточнил, что всего среди атлетов жертв войны более 500.

Запрет Владиславу Гераскевичу использовать шлем с изображением убитых спортсменов: реакция НОК Украины не заставила себя ждать

На этом шлеме 24 человека, но всего погибли в результате российской агрессии более 500 украинских спортсменов. Они не могут соревноваться на этих Олимпийских играх. И я действительно верю, что если бы не их самопожертвование, война могла бы быть и в Европе – добавил скелетонист.

Владислав резюмировал, что продолжит использовать шлем на всех тренировках и в соревновательный день, несмотря на запрет МОК.

Кстати, представители НОК в рамках пресс-конференции выразили свою поддержку спортсмену в стремлении выступать на соревнованиях именно в "шлеме памяти".

Напомним

Международный олимпийский комитет разрешил украинскому скелетонисту и знаменосцу Владиславу Гераскевичу почтить память погибших атлетов, но не разрешил использовать для этого "шлем памяти" на XXV зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине.