20:12
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026
17:38 • 5384 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
17:08 • 11639 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55 • 12018 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55 • 12325 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 16175 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 21084 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 15145 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 23048 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 17347 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026

Киев • УНН

 166 просмотра

Владислав Гераскевич, знаменосец зимних Олимпийских игр 2026 года, не считает запрет МОК оправданным. Он продолжит использовать шлем с изображением 24 погибших украинских спортсменов.

Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, ставший знаменосцем на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине, дал пресс-конференцию после решения Международного олимпийского комитета запретить ему выступать в шлеме с фотографиями погибших украинских спортсменов, передает УНН.

Спортсмен подчеркнул, что не считает запрет МОК оправданным. Владислав добавил, что элемент экипировки не содержит расовой дискриминации или политической пропаганды. Гераскевич также отметил важность напоминания миру о событиях, происходящих в Украине.

Вы уже слышали о ситуации в Украине и о, скажем так, усталости от войны. Надо понимать, что в мировых медиа эта тема со временем отходит на второй план. Люди в Украине иногда чувствуют, что о них забывают. Поэтому важно напоминать миру о том, что происходит в Украине сейчас 

– отметил Гераскевич.

Кстати, на шлеме изображены 24 украинских спортсмена, погибших в результате российской агрессии, однако Гераскевич уточнил, что всего среди атлетов жертв войны более 500.

Запрет Владиславу Гераскевичу использовать шлем с изображением убитых спортсменов: реакция НОК Украины не заставила себя ждать10.02.26, 10:41 • 11423 просмотра

На этом шлеме 24 человека, но всего погибли в результате российской агрессии более 500 украинских спортсменов. Они не могут соревноваться на этих Олимпийских играх. И я действительно верю, что если бы не их самопожертвование, война могла бы быть и в Европе 

– добавил скелетонист.

Владислав резюмировал, что продолжит использовать шлем на всех тренировках и в соревновательный день, несмотря на запрет МОК.

Кстати, представители НОК в рамках пресс-конференции выразили свою поддержку спортсмену в стремлении выступать на соревнованиях именно в "шлеме памяти".

Напомним

Международный олимпийский комитет разрешил украинскому скелетонисту и знаменосцу Владиславу Гераскевичу почтить память погибших атлетов, но не разрешил использовать для этого "шлем памяти" на XXV зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине.

Станислав Кармазин

Война в УкраинеСпорт
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Европа
Украина