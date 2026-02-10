$43.030.02
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026

Київ • УНН

Владислав Гераскевич, прапороносець зимових Олімпійських ігор 2026, не вважає заборону МОК виправданою. Він продовжить використовувати шолом із зображенням 24 загиблих українських спортсменів.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, який став прапороносцем на зимових Олімпійських іграх 2026 у Мілані–Кортіні, дав пресконференцію після рішення Міжнародного олімпійського комітету заборонити йому виступати у шоломі з фото загиблих українських спортсменів, передає УНН.

Спортсмен наголосив, що не вважає заборону МОК виправданою. Владислав додав, що елемент екіпірування не містить расової дискримінації чи політичної пропаганди. Гераскевич також наголосив на важливості нагадування світові про події, що відбуваються в Україні.

Ви вже чули про ситуацію в Україні й про, скажімо так, втому від війни. Треба розуміти, що у світових медіа ця тема з часом відходить на другий план. Люди в Україні інколи відчувають, що про них забувають. Тому важливо нагадувати світові про те, що відбувається в Україні зараз 

– зазначив Гераскевич.

До речі, на шоломі зображено 24 українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії, проте Гераскевич уточнив, що всього серед атлетів жертв війни понад 500.

На цьому шоломі 24 людини, але загалом загинули внаслідок російської агресії понад 500 українських спортсменів. Вони не можуть змагатися на цих Олімпійських іграх. І я справді вірю, що якби не їхня самопожертва, війна могла б бути і в Європі 

– додав скелетоніст.

Владислав резюмував, що продовжить використовувати шолом на всіх тренуваннях та у змагальний день, незважаючи на заборону МОК.

До речі, представники НОК у рамках пресконференції висловили свою підтримку спортсмену у прагненні виступати на змаганнях саме у "шоломі пам’яті".

Нагадаємо

Міжнародний олімпійський комітет дозволив українському скелетоністу і прапороносцеві Владиславу Гераскевичу вшанувати пам’ять загиблих атлетів, але не дозволив використовувати для цього "шолом пам’яті" на ХХV зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні.

Станіслав Кармазін

